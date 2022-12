Natal a salvo. Novas greves na TAP só depois de 27 de dezembro

tap aeroporto de lisboa avioes aviao tap aeroporto © PAULO SPRANGER

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) garantiu esta quarta-feira, 14, que as novas greves de tripulantes da TAP não irão afetar o período de Natal "por considerar que a mesma afetaria diretamente a diáspora portuguesa que aproveita esta quadra natalícia para visitar as suas famílias e os seu entes mais queridos, bem como os portugueses que que se deslocam nestes dias para visitar os seus familiares no estrangeiro".

Em comunicado, a estrutura sindical assegura que as próximas paralisações serão realizadas depois de dia 27 de dezembro, podendo, desta forma, impactar o período do final de ano.

"Todos os passageiros, sem exceção, merecem todo o nosso respeito e todo o nosso profissionalismo. No entanto não podemos deixar de estar solidários com centenas milhares de compatriotas nossos que, pelas mais diversas circunstâncias, se viram obrigados a emigrar para melhorar as suas condições de vida. Aproveitamos para informar que até ao próximo dia 27 de dezembro, inclusive, não vai haver qualquer dia de greve", adianta a nota.

Depois de avançar com dois dias de greve, nos passados dias 8 e 9 de dezembro, o SNPVAC irá, até ao próximo dia 31 de janeiro, prosseguir com pelo menos mais cinco dias de protesto, no âmbito da decisão aprovada em assembleia-geral do SNPVAC, realizada no dia 6.

As negociações do novo acordo de empresa (AE) são o motivo do braço-de-ferro entre os trabalhadores e administração, que não têm conseguido chegar a um entendimento. A TAP garantiu estar disponível para se sentar à mesa com os trabalhadores a fim de evitar as novas greves e o SNPVAC garante que terá de ser a empresa liderada por Christine Ourmières-Widener a dar o primeiro passa para o acordo.

O impacto nos cofres da companhia da última paralisação de dois dias ascendeu aos oito milhões de euros afetando 50 mil passageiros. O SNPVAC admite que as próximas greves possam afetar 1500 voos.