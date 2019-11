Natal começou mais cedo. Lojas estão a reforçar equipas desde setembro

As principais marcas de retalho já estão preparadas para a forte demanda que se avizinha com a celebração da Black Friday, já na próxima sexta-feira, e do Natal. A economia portuguesa regista sinais de crescimento sustentado, o desemprego apresenta níveis mínimos históricos e a confiança dos portugueses está alta. Neste contexto, o comércio está expectante quanto à evolução das vendas nas próximas semanas. Em setembro, arrancaram com as contratações para responder ao elevado movimento de clientes. Ainda assim, as necessidades de recursos humanos mantêm-se em linha com o ano passado.

Como o Natal são as crianças, a Toys’R’Us tem previsto contratar 1500 pessoas, duplicando o número de trabalhadores nesta época. Desde outubro que a retalhista está a reforçar as equipas das lojas e armazéns, celebrando contratos que vão de dois a três meses. “Nós somos uma referência no setor dos brinquedos e artigos para bebés” e, por isso, “pretendemos o colaborador que nos ajude a cumprir os sonhos de quem nos procura”, sublinha fonte oficial. A Toys’R’Us ainda tem o processo de recrutamento aberto.

No El Corte Inglés, as contratações para esta época iniciaram-se em setembro e já se materializaram na entrada de 600 colaboradores. Neste ano, o grupo espanhol aumentou ligeiramente o número de colaboradores temporários, focando-se em pessoas para as áreas de logística, vendas, supermercado, serviços ao cliente e de embrulhos.

A Sonae, que detém insígnias como Continente, Worten, Salsa, Zippy ou MO, também não foge à tendência de incrementar nesta altura os recursos humanos para garantir uma boa experiência de compras. Em meados de outubro, as marcas de vestuário do grupo iniciaram o recrutamento para mais de 300 vagas a nível nacional, em regimes de part-time e full-time. Os períodos de trabalho rondam os dois meses, mas, em caso de bom desempenho, as pessoas “podem ser convidadas a reforçar as equipas-base”.

Na Ikea, ainda há vagas disponíveis para trabalhar. A marca sueca já contratou 250 pessoas para as várias lojas no país, mas pretende mais colaboradores para as áreas de vendas, serviço de apoio ao cliente, logística e alimentar. Normalmente, os contratos têm a duração de seis meses. Também a irlandesa Primark arrancou com a contratação de trabalhadores para o departamento de vendas.

Quem tem a sua estrutura montada para assegurar a procura durante todo o ano é o grupo Jerónimo Martins, dono do Pingo Doce. Como adianta, a marca “tem as equipas estruturadas e a operação dimensionada de forma a responder a estes picos de procura”, por isso, “a necessidade de reforço das equipas durante o período do Natal é muito residual”.

Trimestre em grande

Não é só de compras que se faz o Natal e, por isso, as empresas especializadas em recrutamento têm também muitos pedidos de trabalho temporário para restaurantes, hotéis e eventos, com vista a responder à intensificação da atividade nesta época. Segundo Mário Gonçalves, do grupo Hays, estima-se “um aumento de recursos na ordem dos 10% a 15% em relação à média do resto do ano”.

Vítor Antunes, diretor da Manpower Portugal, adianta que tem em aberto pedidos de recrutamento para serviço ao cliente (pesam 22% no total de pedidos), atendimento (17%) e funções no setor da logística e distribuição (15%). Segundo avança, as projeções líquidas de emprego para os setores dos serviços, restauração, hotelaria, logística e comércio falam num aumento de 9% a 20% neste último trimestre. Também a Randstad aponta o retalho, o turismo, a logística e a distribuição como os grandes recrutadores desta altura do ano.

A Adecco prevê que o volume de trabalho temporário neste Natal siga os padrões de 2018.