Natal é família e bacalhau? A Riberalves simplificou

Familiar, 100% nacional e a referência mundial na transformação de bacalhau, a chegar aos 40 anos a Riberalves continua a inovar. Agora, aproveitando a época e as tradições de Natal, acaba de lançar no mercado um produto premium, "com o objetivo de celebrar a tradição do bacalhau junto das famílias portuguesas", agregando os apelidos portugueses a uma embalagem especial de seis lombos de 300 gramas, com 12 meses da mais nobre cura portuguesa, que servem 12 pessoas.

Disponível nos supermercados e igualmente na loja online da marca, as embalagens podem ser personalizado com qualquer apelido e integrar uma surpresa natalícia para quem fica com a "responsabilidade de preparação do tradicional jantar da Consoada", explica a marca, que quer tornar ainda mais especial o mais nobre momento de consumo de bacalhau entre os portugueses.

"O Bacalhau tem uma penetração superior a 80% nos lares nacionais. Mais de 80% das nossas famílias consomem bacalhau pelo menos uma vez por ano, muito provavelmente no Natal", conta Ricardo Alves, administrador da Riberalves. "Somos os maiores consumidores mundiais, por isso, neste momento tão especial, voltamos a aproximar-nos dos portugueses e a partilhar as suas mesas com o melhor bacalhau que sabemos produzir, honrando os nomes que mantêm viva esta tradição fantástica", explica.

Para marcar o momento de lançamento deste pack especial de Natal, a Riberalves criou ainda uma campanha que conta com David Carreira como embaixador. "O Bacalhau dos seus sonhos é Riberalves" foca-se nos atributos de "máxima qualidade e sabor, mas também na conveniência, do bacalhau Pronto a Cozinhar".

"Mais do que tradição, o baccalhau é uma das melhores e mais versáteis proteínas disponíveis para o nosso dia-a-dia. A indústria adaptou-se, proporcionando às famílias novas soluções de consumo para o melhor bacalhau de cura portuguesa. A dificuldade associada à preparação do bacalhau, em particular a demolha, é parte do passado e o Bacalhau da Consoada pode cozinhar-se em cerca de 10 minutos. E isto de uma forma fácil, prática e deliciosa, libertando toda a pressão habitual em torno da preparação do jantar mais importante do ano", diz Ricardo Alves. E completa: "Queremos estar cada vez mais perto dos consumidores, com soluções de qualidade e conveniência, que permitam manter viva a tradição, mas igualmente o consumo diário de uma proteína tão saudável, 100% selvagem, como é o bacalhau".