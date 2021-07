Natixis em Portugal vai recrutar 400 colaboradores este ano

Etienne Huret, diretor-geral da Natixis em Portugal. © Direitos Reservados

A Natixis em Portugal anunciou que pretende contratar mais 400 colaboradores até ao final do ano, nas áreas da banca, finanças, economia, gestão, direito e tecnologias de informação (TI).

"Estes novos profissionais integrarão equipas de "back-office", "compliance", sanções e embargos, "know your customer", "know your supplier", "purchasing", "operações financeiras", gestão de risco, gestão de recursos humanos, entre outras, apoiando atividades em diferentes países e áreas de negócio", refere a Natixis em comunicado.

Nas áreas de TI, a ​​​​​​​Natixis continua a procurar "developers", "application support engineers", "business analysts", "QA analysts", entre outras funções, acrescenta.

Nas 400 posições em aberto incluem-se vagas para perfis mais juniores, tendo sido criado a campanha "We want your brain", direcionada para jovens elegíveis para estágios profissionais do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Os recém-licenciados, sejam de formação tecnológica, administrativa ou financeira, podem submeter a candidatura através do website: www.wewantyourbrain.com. As restantes vagas para integrar a equipa da Natixis em Portugal, podem ser consultadas diretamente em careers.smartrecruiters.com/NatixisInPortugal/

A Natixis instalou o seu Centro de Excelência em TI no Porto em 2017, para internalizar grande parte dos seus serviços tecnológicos - até então assegurados por fornecedores externos ou equipas dispersas geograficamente - e, "de forma integrada e transversal", dar suporte tecnológico aos serviços do banco em todo o mundo. O projeto tinha como objetivo recrutar 640 colaboradores, mas hoje conta já com 1200 colaboradores, de 21 nacionalidades.

"Quatro anos depois de termos iniciado o nosso percurso em Portugal, a ambição que temos é de continuar a expandir o nosso Centro de Excelência com o melhor talento. O Porto transformou-se no segundo hub mais importante da Natixis na Europa, logo depois de Paris, e não temos dúvidas de que a nossa equipa foi um fator essencial para esse sucesso", refere Etienne Huret, diretor-geral da Natixis em Portugal..