Natixis está a recrutar e tem 50 vagas para estágios remunerados

Centro de Excelência da Natixis, no Porto © DR

A Natixis vai promover, na próxima sexta-feira, a segunda edição do Natixis Open Day Lx Edition para dar a conhecer a empresa e divulgar as suas oportunidades de carreira para posições júnior e sénior no hub do Porto, sabendo-se já que a empresa tem 50 vagas para estágios profissionais.

"Este ano, já recrutámos mais de 200 recém-formados e acreditamos que estes estágios são a escolha ideal para jovens que pretendam ter a sua primeira experiência profissional numa atmosfera de banca tecnológica, com um marcado espírito de inovação e empreendedorismo. Para isso, oferecemos a possibilidade de um contrato efetivo, após terminado o período de estágio", refere Maurício Marques, diretor de recursos humanos da Natixis em Portugal, citado em comunicado.

Remunerados e em regime híbrido, os estágios da Natixis destinam-se a perfis nas áreas de Engenharia e Tecnologia da Informação, Gestão, Economia, Contabilidade, Finanças, Relações Internacionais, Direito, Recursos Humanos e Comunicação e Marketing. Os interessados podem candidatar-se online ou durante o open day.

Em forma de desfecho da campanha "Purple Scan", nos dias 17 e 18 de novembro a Natixis vai estar em Lisboa, com passagens programadas pela Cidade Universitária, Amoreiras e Parque das Nações. O dia aberto culminará com um evento gratuito de networking na Fábrica Oitava Colina, em Lisboa, a partir das 18h.

"Depois de passarmos pelo Minho, Alto Douro e Trás-os-Montes, Coimbra, Aveiro e Porto, iremos até Lisboa para, mais uma vez, estarmos próximos do talento jovem que tem sido tão importante no nosso projeto de crescimento e que temos recrutado para o nosso Centro de Excelência, no Porto", conclui o responsável.