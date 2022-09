Natixis oferece 100 estágios para o seu escritório no Porto

Natixis em Portugal com vagas para estágios profissionais © DR

A Natixis em Portugal - que pertence à multinacional francesa com o mesmo nome e que é especializada em serviços financeiros - tem 100 vagas para estágios profissionais. Os estudantes e recém-formados que se candidatem poderão via a trabalhar no escritório do Porto da empresa, em modelo de trabalho híbrido, anunciou em comunicado.

A financeira procura estudantes e recém-formados nas áreas de Engenharia e Tecnologia da Informação, Gestão, Economia, Contabilidade, Finanças, Relações Internacionais, Direito, Recursos Humanos e Comunicação e Marketing e que sejam fluentes na língua inglesa.

O diretor de Recursos Humanos da Natixis em Portugal explica que no ano passado, das 400 pessoas contratadas, 70 haviam sido estagiários. "Este ano, pretendemos duplicar o número de estagiários que ficam connosco, com um contrato efetivo, após terminado o período de estágio", declara Maurício Marques.

"Esta é uma oportunidade para os jovens que pretendam ter a sua primeira experiência profissional numa atmosfera de banca tecnológica, que alia a inovação digital ao profissionalismo de um dos maiores bancos europeus, privilegiando a aprendizagem constante da sua equipa, através de formação de qualidade e experiências de trabalho num ambiente informal e multicultural", apela o responsável.

As candidaturas estão abertas até outubro e deverão ser apresentadas através do website wewantyourbrain.com