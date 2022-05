Natixis oferece 200 estágios remunerados para o escritório no Porto

Natixis procura recém-licenciados © DR

O banco francês Natixis está à procura de recém-formados que pretendam estagiar no seu escritório no Porto. Ao todo são 200 vagas para estágios profissionais remunerados. A empresa procura recém-graduados nas áreas de Engenharia e Tecnologias da Informação, Gestão, Economia, Contabilidade, Finanças, Relações Internacionais, Direito, Recursos Humanos e Comunicação e Marketing. Os estágios iniciam-se em setembro.

A Natixis explica, em comunicado, que esta iniciativa se insere na terceira edição do programa de recrutamento trainees, direcionado a jovens elegíveis para estágios do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). O processo de recrutamento decorrerá entre maio e outubro e quem quiser candidatar-se pode fazê-lo através do site wewantyourbrain.com

Os futuros estagiários irão trabalhar nas áreas de desenvolvimento de software, administração de sistemas informáticos, cibersegurança, gestão de risco, International Trade Law, mercado de capitais e Banking Finance e irão contactar diariamente com as equipas da Natixis em todo o mundo.

Para o diretor de Recursos Humanos da Natixis em Portugal, Maurício Marques, "os recém-graduados vão encontrar uma experiência de formação próxima e à medida da sua ambição, para que possam aprender o mais possível sobre as várias áreas e projetos que desenvolvemos no nosso Centro de Excelência do Porto e ter uma perspetiva de carreira a longo prazo". O responsável acrescenta ainda que nos últimos dois anos 90% dos estagiários ficaram na empresa com contrato permanente, após o estágio.

Para reforçar a campanha de recrutamento, um autocarro da Natixis vai estar em universidades no norte de Portugal, entre elas a Universidade do Minho, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Universidade Portucalense e a Universidade do Porto, entre os dias 25 e 31 de maio. Dentro do autocarro "os estudantes serão convidados a conhecer as posições em aberto e a esclarecer as suas dúvidas com a equipa da Natixis em Portugal", avança a empresa.

Já para quem tenha cursos superiores de diferentes ramos, a Natixis Portugal "possui posições para reconversão de jovens profissionais oriundos de outras áreas académicas, que pretendam fazer carreira no mundo da Banca Tecnológica".