Natixis procura 70 trabalhadores para o seu escritório no Porto

A Natixis quer contratar, até ao final deste ano, 70 novos trabalhadores para o seu centro de excelência, no Porto. Segundo a empresa diz em comunicado, os profissionais que foram escolhidos vão trabalhar para a BPCE Infogérance & Technologies (BPCE-IT), filial que integra o Groupe BPCE e se dedica às áreas de Infraestrutura e Redes, End-user Environment, Segurança Informática e Produção.

A Natixis afirma que esta é "a oportunidade ideal para experienciar o desenvolvimento de um projeto com impacto global, a partir de Portugal, numa organização de espírito empreendedor, internacional e multicultural" e que as vagas que pretende preencher até ao final de 2023 incluem as áreas de infraestrutura e Redes, End-user Environment, Segurança Informática e Produção, nomeadamente para posições de Public and Private Cloud Engineer, DevOps Engineer, DBA, SysAdmin, Network Engineer, Security Engineer, Developer, Application Support Engineer e Site Reliability Engineer, para todos os níveis de senioridade.

Como frisa o diretor de Recursos Humanos da Natixis em Portugal, "dada a complexidade tecnológica e o nível de exigência das funções, pretendemos fazer face a este crescimento desenvolvendo as nossas equipas de TI e recrutando perfis muito específicos em funções-chave".

Maurício Marques afirma ainda que a empresa quer continuar a apostar no talento para desenvolvermos os nossos projetos e, com estas novas oportunidades, os trabalhadores terão a possibilidade de desenvolverem a sua carreira, ao mesmo tempo que contribuem para um projeto global a partir do Porto."

Estas não são as únicas contratações a decorrer, uma vez que no âmbito da expansão da BPCE-It, a Natixis vai até 2025, contratar 320 novos profissionais.

As vagas podem ser consultadas no site. https://careers.smartrecruiters.com/NatixisInPortugal/bpce-it