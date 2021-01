Natixis quer transferir mais de 200 postos de trabalho de Paris para o Porto

Nathalie Risacher, diretora-geral da Natixis em Portugal © Igor Martins / Global Imagens

O banco francês Natixis pretende eliminar 245 empregos em França e transferir a maioria daquelas funções para o Porto no âmbito de um plano de corte de custos, afirma, esta sexta-feira, a agência de notícias Bloomberg.

A Bloomberg, que cita uma fonte próxima do processo, mas que pediu para não ser identificada, adianta que destes 245 empregos, 209 serão em funções de apoio na sede em Paris, que serão transferidas para a cidade do Porto.

Os outros 36 postos de trabalho que serão extintos são da divisão de derivados do banco em Paris, adiantou a fonte.

O banco com sede em Paris apresentou o plano aos sindicatos no início desta semana e que ao pessoal afetado serão oferecidos pacotes para sair voluntariamente ou novas funções no Natixis, adianta a Bloomberg.

A Bloomberg refere também que, em novembro, o banco decidiu abandonar a comercialização de produtos derivados de ações devido a perdas acentuadas, reduziu a lista de clientes de mais de 400 para 50, depois de em agosto ter mesmo substituído o presidente executivo.

O plano mais amplo de redução de custos da Natixis visa poupar um total de 350 milhões de euros (426 milhões de dólares) até 2023. Em novembro, o banco informou ao pessoal em Londres que iria cortar 50 dos 350 postos de trabalho, dos quais 30 seriam transferidos para Paris.