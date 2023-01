Natixis tem 100 vagas para estágios curriculares no Porto. Candidaturas já estão abertas

Estágios decorrem durante o segundo semestre do ano letivo, no centro de excelência da Natixis, no Porto © Direitos Reservados

A Natixis fez saber esta segunda-feira que está à procura de cem finalistas para integrar as vagas de estágios curriculares no seu centro de excelência, no Porto, durante o segundo semestre do ano letivo. As candidaturas já se encontram abertas, podendo os interessados inscrever-se até dia 1 de abril.

Engenharia e Tecnologia da Informação, Economia, Gestão, Contabilidade, Finanças, Relações Internacionais, Direito, Recursos Humanos e Comunicação e Marketing são as áreas de formação desejáveis. Candidatos deverão ainda ser fluentes em inglês.

"Os estágios curriculares são uma excelente forma de transição para a vida profissional. Na Natixis, este programa é também uma porta para outras oportunidades dentro da empresa, nomeadamente, para os nossos estágios profissionais de um ano, concebidos para capacitar e contratar jovens talentos, através da aprendizagem contínua e da formação no local de trabalho, que podem depois dar lugar a um contrato efetivo", comenta Maurício Marques, diretos de recursos humanos da Natixis em Portugal, citado em comunicado.

O programa deste ano conta com 80 posições na área das tecnologias de informação, para a qual a Natixis procura finalistas nas áreas de desenvolvimento de software, devOps e administração de sistemas, cibersegurança, bases de dados, suporte de aplicações e quality assurance.

As restantes 20 vagas destinam-se à área de banking support activities, nomeadamente contabilidade, combate ao branqueamento de capitais, recursos humanos, controlo de gestão/reporting, mercado de capitais e direito corporativo.

Para o responsável, o "Natixis Purple Scan Finalists Edition 2023" - que será apresentado às 17h de hoje, na página de Instagram da empresa - "é a escolha ideal para jovens que pretendam ter a sua primeira experiência profissional numa atmosfera de banca tecnológica, com um marcado espírito de inovação e empreendedorismo".

Nos dias 23 e 24 de janeiro, a empresa do banco francês vai também realizar uma ação de ativação de marca e recrutamento no polo Universitário da Asprela, no Porto.