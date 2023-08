NAV Portugal certificada para formar controladores de tráfego aéreo em Cabo Verde

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Agosto, 2023 • 15:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em comunicado, o regulador aéreo cabo-verdiano indicou que o processo foi concluído em 25 de julho, após ter começado em abril deste ano, com a entrega do pedido formal, seguido da fase de avaliação documental e ainda de uma auditoria realizada pela AAC.

Segundo a mesma fonte, a auditoria teve como objetivo verificar o cumprimento dos requisitos do CV-CAR 3 em matéria de pessoal de gestão, pessoal de formação, manuais de formação e procedimentos, sistema de qualidade, instalações, equipamentos entre outros elementos, ditados pela legislação nacional.

O CV-CAR 3 tem por objeto estabelecer as normas que regem a certi?cação e as operações das organizações de formação que ministrem as formações para a obtenção de licenças e qualificações de tripulação de voo, tripulantes de cabina, oficias de operações de voo, técnicos de manutenção de aeronaves e de controladores de tráfego aéreo.

A nota deu conta que à NAV Portugal foi atribuído o certificado CV-12/ATOE, incluindo as especificações de formação que detalham os tipos de formação aprovados.

A NAV Portugal é uma organização de formação com vasta experiência em matéria de formação de controladores de tráfego aéreo e também se encontra certificada pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil).