Navigator cobra adicional de 15% no papel tissue usado em guardanapos e papel higiénico

"A The Navigator Company anunciou esta terça-feira que aplicará um 'surcharge' (valor adicional) de energia, logística e 'commodities' aos preços dos seus papéis 'tissue' (papel higiénico, guardanapos, rolos de cozinha, toalhas de mão, etc.), majorando-os em 15% para fazer frente ao inesperado e continuado aumento dos seus principais fatores de custo", indicou, em comunicado.

O valor adicional vai começar a ser aplicado a partir de 15 de janeiro e a sua continuidade e montante serão revistos mensalmente.

Na base deste aumento está a subida de custos como a energia elétrica, gás natural, celulose, químicos, materiais de embalagem, paletes de madeira e logística.

Segundo a mesma nota, a Navigator "acredita que esta medida excecional é imperativo para garantir a sustentabilidade a longo prazo" do seu modelo de negócio e da cadeia global de abastecimento.

"A companhia continuará a desenvolver o negócio em parceria com os seus clientes, reforçando a sua proposta de valor, nomeadamente a elevada qualidade dos seus produtos, do seu serviço e das suas inovações", concluiu.

Em 03 de novembro de 2021, a empresa já tinha anunciado um aumento, no mercado ibérico, do preço dos papéis 'tissue' entre 8% a 10%, a partir de dezembro do mesmo ano.