Navigator com lucros de 31 milhões no terceiro trimestre

© D.R

Dinheiro Vivo 27 Outubro, 2020 • 18:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A atividade da The Navigator Company recuperou entre julho e setembro em comparação com o segundo trimestre do ano. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a fabricante de pasta e papel anuncia um aumento das vendas em 20% no 3º trimestre face aos três meses anteriores, fortemente atingidos pela pandemia de covid-19, para 348 milhões de euros. Trata-se, contudo, de uma quebra de 17% em relação ao período homólogo de 2019.

Os resultados líquidos atingiram 31 milhões de euros, um crescimento de 133% em relação ao trimestre anterior, mas uma quebra de 41% face ao mesmo período de 2019.

Fazendo as contas aos primeiros nove meses do ano, a empresa lucrou 75,2 milhões de euros, uma quebra de 49% em termos homólogos. O volume de negócios ascendeu a 1044 milhões (menos 18%) e o ebitda a 210 milhões (menos 30%).

A empresa cotada do PSI-20 adianta que o 3º trimestre fica "marcado pela retoma dos ritmos de produção de papel e de pasta. Todas as máquinas de UWF do grupo estão a trabalhar em ritmo máximo desde o início do trimestre, verificando-se uma recuperação progressiva da procura face à situação verificada no 2º trimestre". Por causa da pandemia, e pela primeira vez na sua história, a produtora nacional de pasta e papel teve de parar as máquinas durante o confinamento.

A vendas de papel aumentaram 45% face ao três meses anteriores, quando se verificou o confinamento, tendo caído 7% em comparação com o mesmo período de 2019. A comercialização de pasta cresceu 14% (menos 5% em termos homólogos) e a venda de tissue aumentou 5% face ao 2º trimestre e 2% em relação ao 3º trimestre do ano passado. A empresa sublinha ainda a subida do ebitda (70 milhões de euros, mais 36% em relação ao 2º trimestre e menos 25% face ao período homólogo). E a geração de free cash flow , que atingiu no trimestre 56 milhões de euros (contra 99 milhões no 2º T e 25 milhões nos mesmos meses do ano passado).

O papel de impressão e escrita (UWF) foi o segmento que registou uma recuperação mais "consistente" depois de uma queda do consumo no pico da pandemia. "Depois das fortes quedas verificadas em abril, a entrada de encomendas de papel na indústria europeia tem vindo a recuperar de forma clara e contínua, sendo a recuperação do papel UWF a mais sólida entre os diversos tipos de papéis", adianta a empresa. Na Europa as encomendas neste terceiro trimestre recuperaram para 90% do nível existente no mesmo período de 2019.

A Navigator comunica ainda uma redução da dívida líquida em 132 milhões de euros para 644 milhões e o reforço da "liquidez em caixa e equivalentes" para 345 milhões.

A fabricante de pasta e papel decidiu conceder um conjunto de benefícios aos 3200 colaboradores. "O pacote de benefícios, no montante agregado de cerca de 10 milhões de euros, passa pela antecipação do pagamento do subsídio de Natal a todos os seus trabalhadores, das férias não gozadas e das folgas acumuladas a 31 de dezembro de 2019, e ainda de uma gratificação extraordinária, permitindo assim um reforço dos rendimentos e da liquidez dos respetivos agregados familiares".

O objetivo, adianta, é" apoiar num período difícil que a economia do país atravessa, reconhecendo o esforço comum e o desempenho durante a pandemia".