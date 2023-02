Navigator compra GC Consumer e aumenta capacidade de produção em 35 mil toneladas

Navigator compra empresa em Espanha para ser o segundo maior produtor ibérico de papel "tissue"

Num primeiro comunicado ao mercado, a Navigator anunciou a formalização da compra e venda de ações da GC Consumer sem revelar o valor do negócio, mas num novo documento, emitido cerca de uma hora depois, informou que "o 'enterprise value' da aquisição ascende a 85 milhões de euros".

A The Navigator Company comunicou esta quarta-feira que formalizou um contrato para a compra da espanhola Gomà-Camps Consumer (GC Consumer), contando aumentar a sua produção em 35 mil toneladas de papel por ano.

"A The Navigator Company S.A. informa que formalizou um contrato de compra e venda de ações que representam a totalidade do capital social da Gomà-Camps Consumer, S.L.U, sociedade com sede em Saragoça, Espanha, que por sua vez detém a totalidade do capital social da Gomà-Camps France Sas, com sede em Castres, França", disse a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), sem revelar o valor do negócio.

A aquisição da GC Consumer, que em 2022 contou com um volume total de vendas de 115,6 milhões de euros, permite à Navigator "posicionar-se como o segundo maior produtor ibérico de 'tissue' [papel para guardanapos, papel higiénico, etc], adicionando 35.000 toneladas de capacidade de produção anual de papel 'tissue', que passam a um total de 165.000 toneladas anuais".

A Navigator aumenta, ainda, a capacidade anual de 'converting' em 60 mil toneladas, para 180 mil toneladas anuais.

A empresa portuguesa garante que pretende incorporar as capacidades e a experiência dos profissionais da GC Consumer, "dando continuidade à atividade desenvolvida até agora pela empresa espanhola e explorando oportunidades que reforcem o posicionamento da operação conjunta no mercado global".

A Navigator assinala ainda que o contrato se encontra sujeito às condições suspensivas comuns e que deverão estar cumpridas até 28 de fevereiro e que dizem respeito "ao pagamento de passivo e à libertação de garantias que impedem neste momento sobre as ações da GC Consumer".

