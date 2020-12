Navigator de novo no topo das empresas mundiais sustentáveis

© Navigator Company

A The Navigator Company foi novamente distinguida pelo CDP (Carbon Disclosure Project) como líder mundial no combate às alterações climáticas. A empresa de produção de pasata e papel recebeu rating A num inquérito mundial para avaliar as "ações desenvolvidas no âmbito das alterações climáticas, alcançado por apenas 3% das empresas avaliadas em todo o mundo" pela organização não governamental que avalia o desempenho ambiental de empresas e cidades e cujas análises são utilizadas pelos investidores nas suas decisões de investimento sustentável.

"O CDP reconheceu pela segunda vez consecutiva a Navigator pela sua atuação, no último ano, na redução de emissões, pela diminuição dos riscos climáticos e pelo desenvolvimento de uma economia de baixo impacto de carbono, de acordo com os dados de 2019 divulgados pelo CDP", comunicou a empresa, lembrando que anualmente milhares de empresas divulgam ao CDP dados sobre o seu impacto ambiental, riscos e oportunidades para que sejam avaliados de forma independente e de acordo com a sua metodologia de pontuação.

As empresas recebem pontuações de A a D pela eficiência com que atuam no que se refere às alterações climáticas, enquanto as que não divulgam ou que fornecem informações insuficientes são classificadas com F. E se neste ano, a organização considerou válidas as candidaturas de mais de 5800 empresas, só 300 conseguiram cotar ao nível A.

"Apesar de as emissões de CO2 da Navigator representarem apenas cerca de 1% das emissões nacionais, sendo o maior exportador nacional em Valor Acrescentado, a empresa comprometeu-se a reduzir em 15 anos, de 2050 para 2035, as metas de neutralidade carbónica", reforça a Navigator que será assim a primeira a nível nacional e uma das primeiras a nível mundial a fazê-lo.