Navigator desmente que esteja em curso um despedimento coletivo na empresa

A Navigator nega que esteja em curso um despedimento coletivo na empresa, ao contrário do que sugeriu esta manhã o secretário-geral da UGT, Carlos Silva, na conferência de imprensa de apresentação da política reivindicativa da central sindical para 2022.

"É completamente falso que esteja a decorrer, ou sequer que esteja a ser ponderado, um despedimento coletivo na empresa, nem discernimos como é que é possível que esta informação tenha surgido. É de realçar que a Navigator está a trabalhar à capacidade máxima em todas as suas unidades fabris, registando a carteira de encomendas mais elevada da sua história", diz a empresa em nota enviada às redações.

E vai mais longe, dizendo que "o plano de carreiras da empresa foi redefinido recentemente assegurando a progressão já este ano a quase um terço do universo dos trabalhadores incluídos, tendo sido considerado pelas entidades que representam os trabalhadores como um acordo histórico e inédito".

O jornal ECO falou com Manuel Fernandes, dirigente do sindicato (Sindetelco) afeto à UGT e representante sindical na Navigator, que admite que Carlos Silva tenha feito confusão com o que se passa na fábrica da Continental.

"Os despedimentos coletivos têm ocorrido noutras empresas, nomeadamente na Faurecia, na Continental ou na Lauak, no distrito de Setúbal. Essas sim. No caso da Navigator, como na Autoeuropa, não têm ocorrido despedimentos coletivos, mas uma espécie de rescisões por mútuo acordo. Os trabalhadores não são obrigados a aceitar, mas, não aceitando, ficam numa posição delicada dentro da empresa", disse o sindicalista ao ECO.