Navigator distribui 11 milhões de euros em prémios pelos colaboradores

Navigator distribui 11 milhões de euros em prémios aos colaboradores em 2022 © DR

A portuguesa que fabrica e comercializa papel The Navigator Company anunciou esta sexta-feira que vai distribuir 11 milhões de euros em prémios de desempenho pelos colaboradores, no âmbito da já implementada política de reconhecimento do esforço e performance da equipa. À Lusa, fonte oficial disse que em causa estão 3200 trabalhadores.

Nos últimos dez anos, onde se incluem os anos menos rentáveis de 2019 e 2020, a empresa atribuiu "mais de 86 milhões de euros em prémios, o correspondente a 1,87 salários" em média, pode ler-se no comunicado enviado à comunicação social.

Ainda no sentido de valorização dos profissionais, a companhia afirma conceder um prémio de produtividade trimestral que, no conjunto do ano, "pode situar-se entre 80% a 120% de uma remuneração base mensal", a que se soma o Novo Plano de Carreiras, que revalorizou em 2022, em média, "mais de 60 euros por mês o salário mensal de 826 dos cerca de 1700 colaboradores".

Esta política de reconhecimento inclui também um pacote de regalias que representa um investimento médio anual de 1815 euros por pessoa, num total de sete milhões de euros, do qual fazem parte, entre outros benefícios, o seguro de saúde, seguro de vida e apoio escolar, "que se materializa através de subsídios para infantários, subsídios de apoio escolar e subsídios para filhos com necessidades especiais e bolsas de estudo".

Atualmente, a remuneração média bruta regular dos Técnicos Operacionais na The Navigator Company é de 1517 euros mensais, situando-se 29,3% acima da remuneração bruta regular média do setor privado em Portugal, segundo a empresa. No entanto, observa a companhia no comunicado, se forem considerados os prémios de desempenho (equivalentes a 1,87 salários/ano ) e o pacote de regalias (1815 euros anuais), cada trabalhador é compensado com o equivalente a 17,4 salários por ano.

Para além da compensação monetária, a Navigator diz ter reforçado ainda a aposta na formação dos seus colaboradores, tendo o plano de formação de 2021, com execução até ao final do primeiro trimestre de 2022, contemplado um total de 744 cursos.

"São as pessoas, a sua qualidade de vida e o futuro do planeta que nos inspiram e nos movem", afirma a fabricante de papel.