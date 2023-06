Navigator distribui 34 milhões de bónus a trabalhadores

© DR

A Navigator anunciou esta segunda-feira que distribuiu 34 milhões de euros por todos os 3 450 trabalhadores, em maio. Foi "a maior compensação por desempenho e produtividade da história da empresa", segundo o comunicado enviado à redação.

A empresa diz que o bónus distribuído é uma retribuição pelo "reconhecimento da entrega e compromisso das equipas na obtenção dos bons resultados alcançados pela Companhia no ano passado [2022], que contribuíram para elevar a distribuição de prémios de desempenho, distribuir um novo prémio de produtividade e reforçar o programa de rejuvenescimento".

Desta forma, em maio, os trabalhadores da Navigator "alcançaram, em média, um prémio equivalente a 4,81 remunerações".

"A atribuição de um total anual médio de 18,81 salários aos seus trabalhadores, um aumento substancial dos benefícios atribuídos em comparação com os 15,9 salários pagos, em média, nos últimos cinco anos, reflete a preocupação da companhia em reforçar a remuneração das suas pessoas em resposta às implicações do atual contexto como a subida da inflação", lê-se no comunicado.

A empresa reitera estar focada numa "política de valorização das pessoas", revelando ter distribuído "mais de 110 milhões de euros em recompensas pelos funcionários", nos últimos dez anos.