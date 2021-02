Navigator entre as melhores empresas do mundo em sustentabilidade

Floresta gerida pelo grupo Navigator © Navigator

A portuguesa The Navigator Company anunciou que foi distinguida entre as empresas melhores do mundo ao nível da sustentabilidade.

A empresa obteve uma pontuação de 17,2 no ESG Risk Rating 2020 da Sustainalytics, o que representa uma melhor avaliação comparativamente aos anos anteriores, mantendo a sua classificação de "Empresa de Baixo Risco ESG" para investidores.

Os ESG Risk Ratings da Sustainalytics medem a performance em Sustentabilidade de uma empresa e, para tal, avaliam a exposição aos riscos materiais ESG, relacionados com fatores ambientais, sociais e de governo societário, bem como a forma como a Empresa faz a sua gestão.

"A Navigator encontra-se em 5º lugar, num total de 79 empresas globais que fazem parte do cluster de indústrias Paper & Forestry e, em 4º lugar, no subconjunto de 62 sociedades globais que integram o cluster Paper & Pulp", destaca a empresa em comunicado.