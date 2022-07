Navigator fecha acordo com P2X Europe para produção de combustível verde para a aviação

A Navigator e alemã P2X Europe vão criar uma joint venture para desenvolver uma unidade industrial dedicada à produção de combustíveis "verdes" para o setor da aviação, foi esta quinta-feira anunciado. Este projeto envolve um investimento inicial de até 600 milhões de euros. As operações comerciais deverão arrancar no primeiro semestre de 2026.

"A The Navigator Company e a empresa alemã P2X Europe celebraram um acordo de princípio para a criação de uma joint venture - a P2X Portugal - para desenvolver uma unidade industrial de última geração para produzir, em larga escala, combustíveis não-fósseis para o setor da aviação, também conhecidos como e-SAFs (e-Sustainable Aviation Fuels) - jet-fuel (querosene) sintético, neutro em carbono, produzido a partir de hidrogénio verde e CO2 biogénico", lê-se no comunicado veiculado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A P2X Portugal ficará instalada no complexo industrial da Navigator na Figueira da Foz, Coimbra, sendo que o projeto a desenvolver - "PtL" - recebeu o estatuto de Projeto de Interesse Nacional (PIN). A Navigator e a P2X Europe justificam a classificação concedida pelo governo pela "força, maturidade e qualidade global" que o projeto promete.

"Marca um passo fundamental para Portugal e para a Europa no caminho para a construção de um ecossistema totalmente integrado de produção de combustíveis verdes", lê-se.

O projeto PtL terá duas primeiras fases de desenvolvimento, cujo investimento totalizará entre cerca de 550 a 600 milhões de euros, de acordo com o comunicado. As duas fases contemplam a "instalação de produção de hidrogénio verde, a infraestrutura e o processo de captura de dióxido de carbono biogénico, e na capacidade de produção de 40.000 toneladas por ano de crude e combustível sintético".

Ainda que estes planos estejam sujeitos ao cumprimento de obrigações, e aguardem uma decisão final de investimento (o que acontecerá até 2023), a joint venture "tem programado iniciar a operação comercial já no primeiro semestre de 2026".

Apesar do 'Ok' do Estado português, a P2X Portugal ainda está em processo de obtenção de autorização de Bruxelas. É que além da joint venture ter de garantir "disponibilidade de energia renovável a preços competitivos (tipicamente eólica e solar)", que há um "adequado enquadramento regulatório para a produção de hidrogénio verde, a efinir no EU Delegated Act atualmente em discussão em Bruxelas", bem como "acordos de off-take satisfatórios com companhias aéreas de referência", há que assegurar, sobretudo, "incentivos adequados ao investimento proporcionados pela União Europeia e pelo governo Português", com o projeto a aguardar "autorização das autoridades anti-trust da União Europeia".

