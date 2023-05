Navigator fecha primeiro trimestre com lucros de 71,7 milhões de euros

Navigator © DR

A Navigator registou, no primeiro trimestre de 2023, lucros na ordem dos 71,7 milhões de euros, os "mais elevados de sempre" nesta altura do ano, anunciou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O grupo obteve ainda um volume de negócios de 501 milhões de euros e um EBITDA - resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações -, que atingiu os 131 milhões de euros.

Nos primeiros três meses do ano, as vendas de papel representaram cerca de 64% do volume de negócios da Navigator (versus 67% no período homólogo), as vendas de pasta 13% (vs. 11%), as vendas de tissue 10% (vs. 9%), as vendas de energia 10% (vs. 13%) e o packaging 3%.

De acordo com a empresa, e depois de um ano de escassez de oferta no mercado que levou a um "volume anormal de encomendas", os primeiros três meses do ano ficaram marcados pela "acumulação de um elevado volume de stocks em toda a cadeia de distribuição, que condicionou significativamente a procura em todos os segmentos de papel, à exceção do tissue".

O processo de "destocking" tem demorado mais do que o previsto, esperando a Navigator que a "completa regularização" estará dependente da normalização das cadeias de fornecimento.

Ainda assim, a empresa conseguiu ajustar-se às condições de mercado e procurou prosseguir com a sua estratégia de investimento, crescimento e diversificação de negócio.

Reforço em tissue e packaging

A procura de tissue no primeiro trimestre de 2023 mostrou-se "extraordinariamente resiliente" a nível global, permitindo um bom desempenho das vendas de produto acabado e registando um crescimento de cerca de 27% face ao período homólogo.

No fim de março, a Navigator concluía a operação de aquisição do negócio de "consumer" em Espanha do grupo Gomà-Camps, e a integração desta nova fábrica permitirá à empresa posicionar-se como "segundo maior produtor ibérico de tissue", adicionando 35 mil toneladas de capacidade de produção de papel tissue a um total de 165 mil toneladas.

A agora denominada Navigator Tissue Ejea, fechou o trimestre com um volume de negócios superior a 32 milhões de euros, valor ainda não consolidado nos resultados do segmento nestes primeiros três meses.

Por outro lado, e ainda que com um contexto macroeconómico "desfavorável", o novo segmento de packaging revela "aspetos positivos, como o reconhecimento da qualidade dos produtos à base de fibra de eucalipto globulus da Navigator", servindo marcas de grande exposição, em setores distintos como a moda, retalho alimentar, e-commerce, indústria ou agricultura.

A base de clientes tem vindo a aumentar de forma "consistente", sendo atualmente superior a 230 clientes ativos, mais 45% do que no mesmo período do ano anterior.

Diversificação e investimento

Não obstante o atual panorama político-económico de imprevisibilidade, fortemente marcado pela inflação e pelo prolongar da guerra na Ucrânia, a Navigator continua a apostar no seu plano de "diversificação e desenvolvimento de produtos", designadamente nos segmentos de tissue e packaging.

Neste contexto, a empresa investiu 42 milhões de euros no primeiro trimestre - contra os 15 milhões de euros no período homólogo -, dos quais cerca de 15,1 milhões de euros foram classificados como investimentos em ambiente ou de cariz sustentável, representando 36% do investimento total.

Entre vários projetos de desenvolvimento em curso, a Navigator aproveitou os primeiros três meses de 2023 para avançar com o desenvolvimento de produtos de embalagem destinados às indústrias alimentar, de construção e de bens de consumo.

A empresa tem continuado a desenvolver o seu projeto de investimento para a construção da fábrica de produção de recipientes em celulose moldada, "destinados a substituir plástico de uso único nos pontos de venda nos segmentos de food packaging e food service", lê-se no comunicado.