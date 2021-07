Navigator lança empréstimo obrigacionista de 100 milhões de euros em agosto (Imagem de arquivo) © Navigator

A Navigator vai emitir um empréstimo obrigacionista de 100 milhões de euros, a 5 de agosto, para aumentar a maturidade da dívida e reduzir o custo de financiamento da empresa, foi anunciado esta quinta-feira.

"A The Navigator Company vai emitir, no próximo dia 05 de agosto, um empréstimo obrigacionista no valor de 100 milhões de euros com maturidade de cinco anos, em articulação com o reembolso antecipado de financiamento no mesmo montante, com vencimento em 2023", informou a produtora de papel, em comunicado.

O objetivo da operação, explicou, é que contribua "para a extensão da vida média da dívida do grupo, bem como para a redução do custo de financiamento da empresa, além de ter condições ajustadas ao cumprimento de compromissos de sustentabilidade".

O empréstimo obrigacionista ESG ('Environmental, Social and Corporate Governance', em inglês; dados ambientais, sociais e de governança corporativa, em português) foi assessorado pelo BPI e pelo CaixaBank.

No seu Roteiro para a Neutralidade Carbónica, a empresa assumiu o compromisso de ser neutra em carbono nos seus complexos industriais até 2035, bem como de atingir quatro objetivos: reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2) fóssil através da substituição de tecnologias; reduzir o consumo específico de energia até 2025; atingir os 100% de produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis e, por fim, realizar a compensação das emissões não passíveis de eliminar.