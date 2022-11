Navigator lidera consórcio que vai investir 103 milhões para o fim das embalagens de plástico

A Navigator está à frente de um consórcio de 27 entidades que investirá 103 milhões de euros em embalagens de base florestal, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, a empresa realça que a investigação, desenvolvimento e comercialização de soluções de embalagem inovadoras tem o objetivo de "substituir as embalagens de plástico de origem fóssil e de uso único" por embalagens de "materiais de base renovável e biodegradável a partir da floresta de eucalipto, contribuindo para a construção de um futuro sustentável".

Dos mais de 100 milhões de euros, 80 serão destinam-se a investimento produtivo e 23 a investigação e desenvolvimento (I&D). A ideia passa por "reforçar o valor acrescentado da floresta de eucalipto para a economia nacional".

Focado na Agenda Mobilizadora "From Fossil to Forest", no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, o consórcio quer desenvolver "onze novos produtos inovadores de base sustentável, na criação de mais de 100 postos de trabalho diretos e num volume de negócios anual que ultrapassará os 120 milhões de euros".

Este projeto vai também contribuir para a criação de, no mínimo, 12 novas patentes.

O consórcio conta com 16 empresas e onze universidades e centros de investigação.