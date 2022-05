Navigator mais que duplica lucros no primeiro trimestre para 50,6 milhões de euros

The Navigator Company vê lucros aumentarem 115,2% no 1.º trimestre de 2022 face a 2021 © DR

Apesar de um início de ano marcado pela incerteza e pelo agravamento generalizado dos custos das matérias-primas, a Navigator conseguiu alcançar um bom desempenho no primeiro trimestre de 2022, tendo obtido um resultado líquido de 50,6 milhões de euros - um crescimento de 115,2% (23,5 milhões) face ao período homólogo no ano anterior, segundo um comunicado enviado esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Mesmo neste "enquadramento desfavorável", a empresa portuguesa que fabrica e comercializa papel, "conseguiu um incremento das suas vendas, compensando as fortes pressões sobre os custos", totalizando 492 milhões de euros em volume de negócios, mais 44% em relação ao primeiro trimestre de 2021. O resultado foi "impulsionado pela evolução favorável de preços", pode ler-se no documento. Com 93% das vendas de papel UWF para o exterior, a fabricante apenas transacionou 7% para o mercado nacional.

"As vendas refletem também as condições atuais favoráveis da procura, a grande aceitação dos produtos da Navigator e o esforço de desenvolvimento da base de clientes e de produtos inovadores, dedicados a aplicações e nichos de maior valor acrescentado", salienta a empresa.

No que toca ao EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), a fabricante dá conta de 122 milhões euros, salientando uma margem sobre vendas de 25% - mais 4 pontos percentuais face ao período homólogo no ano anterior -, "beneficiando do esforço de melhoria de eficiência e consumos, e evolução favorável dos preços de venda estabelecidos nos mercados internacionais".

O free cash flow atingido de janeiro a março de 2022 foi de 77 milhões de euros, permitindo uma redução do endividamento líquido para 518 milhões. "A operar em concorrência nos mercados internacionais, onde o preço é definido com base nas expectativas dos agentes e no balanço entre a oferta e a procura, é a resiliência e agilidade do modelo de negócio que suportam os bons resultados", afirma a companhia, no relatório.

Segundo o relatório da Navigator, o volume de produção aumentou em todos os negócios face ao período homólogo: 12% no segmento de pasta, 5% no segmento de papel, 2% no segmento de tissue e 3% no segmento de energia, "o que potenciou aumentos de eficiência no uso de várias matérias-primas".

Num panorama geral, o volume de vendas de papel situou-se 17% abaixo do quarto trimestre de 2021 e 3% abaixo do primeiro trimestre de 2021, enquanto as vendas de pasta situaram-se 9% abaixo do quarto trimestre e 1% abaixo do primeiro trimestre de 2021. Já o volume de vendas de tissue diminuiu 6% em relação ao trimestre anterior e 4% face ao trimestre homólogo.

"O profundo conhecimento de todas as equipas, e uma estratégia de diferenciação alicerçada em produtos premium e marcas próprias de prestígio e reputação internacional, suportam o bom desempenho da Companhia neste contexto de mercado de forte incerteza."

Embora tenha alcançado resultados positivos entre janeiro e março de 2022, a fabricante portuguesa realça as suas preocupações quanto ao atual quadro macroeconómico e cenário geopolítico, destacando a volatilidade dos "preços de matérias-primas, energia, madeira e logística", as consequências da uma "forte pressão inflacionista aliada a uma expectativa de rápida subida de taxas de juro".

"Mantém-se o foco na proteção das margens de papel e de tissue, com a prudência necessária de modo a procurar garantir a transmissão do custo pelos canais de venda e a capacidade de aquisição por parte dos consumidores. A Navigator continua focada na eficiência das suas operações, atuando na gestão dos seus custos fixos e variáveis de forma transversal, bem como no aumento da produtividade e empenho na sustentabilidade das operações", remata a empresa sobre as perspetivas futuras.