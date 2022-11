Navigator paga dividendo extra de 21,09 cêntimos a 12 de dezembro

© DR

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Novembro, 2022 • 19:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Navigator vai distribuir um dividendo extra no valor bruto de 21,09 cêntimos por ação a partir de 12 de dezembro. Este é o resultado da assembleia-geral da papeleira que esta segunda-feira aprovou a distribuição de quase 150 milhões de euros, de acordo com um comunicado da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O dividendo divide-se em 0,16642 euros brutos oriundos do pagamento de reservas livres e em 0,04449 euros brutos vindos de resultados transitados.

Na nota publicada no site da CMVM, a Navigator indicou que, na assembleia-geral de acionistas, foi aprovado o ponto único colocado a votação, ou seja, "a proposta de distribuição de reservas no montante global de 149 995 621 euros", correspondendo a "0,16642 euros por ação em circulação, relativo a reservas inscritas na rubrica de 'outras reservas', no montante de 118 355 086 euros" e a "0,04449 euros por ação em circulação, relativo a reservas inscritas na rubrica de 'resultados transitados', no montante de 31 640 535 euros".

A Navigator registou lucros de 270,5 milhões de euros até setembro, mais do dobro do que obteve em igual período do ano passado, adiantou o grupo, em comunicado ao mercado, em outubro.

Na nota publicada na CMVM, a empresa revelou que o seu volume de negócios totalizou 1 822 milhões de euros, "um crescimento de 62,8% face ao período homólogo impulsionado pela evolução favorável de preços".

Paralelamente, a Navigator atingiu um EBITDA [resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações] de 551,9 milhões de euros, que compara com 246 milhões de euros, ou seja, um aumento de 124,4%.