Navigator vai aumentar 8 a 10% o preço do papel higiénico e dos guardanapos

A Navigator anunciou que vai aumentar os preços de venda do papel tissue, utilizado para fabrico de papel higiénico, guardanapos, rolos de cozinha, entre outros, em 8 a 10% no mercado ibérico. A medida entra em vigor a 1 de dezembro, diz a empresa, que invoca o aumento dos custos das matérias-primas e da energia para a justificar.

"Esta decisão foi tomada na sequência do aumento generalizado e muito significativo dos preços em muitos dos seus fatores de custos, nomeadamente produtos químicos, energia, materiais de embalagem (plástico e cartão), logística e celulose (ou pasta de papel), sendo esta última o principal fator de custo para a produção de tissue", pode ler-se no comunicado. Fora do mercado ibérico o aumento será superior, garante, sem no entanto especificar.

Segundo a Navigator, o índice internacional do preço da pasta subiu 78% desde o início do ano, enquanto os custos com a eletricidade estão 3,6 vezes mais altos e os dos gás natural 5,8 vezes acima do ano passado.

Recorde-se que a Navigator anunciou a semana passada um crescimento de 7,3% do seu volume de negócios, que ascendeu a 1.119,7 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, a que corresponderam lucros de 114,2 milhões, um aumento de 51,8% face ao período homólogo. O papel tissue representa 9% das vendas totais.