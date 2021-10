NBA arranca esta terça-feira na Sport TV

Neemias Queta #88 dos Sacramento Kings. 9 de agosto, 2021, Las Vegas, Nevada, EUA.Ethan Miller/Getty Images/AFP © AFP

A Sport TV começa esta terça-feira a transmitir os jogos da principal liga de basquetebol do mundo, a NBA, cuja época arranca hoje.

"Para marcar este arranque histórico da próxima época da NBA, muito provavelmente com a estreia de Neemias Queta, a Sport TV quer premiar os seus assinantes com uma camisola da nova estrela dos Kings através de um giveaway (oferta) nas suas redes sociais", refere a Sport TV em comunicado.

Salienta que Neemias Queta, o primeiro português a chegar a NBA, pode estrear-se no Jogo Portland Trail blazers - Sacramento Kings, "apesar de não ter sido uma opção do técnico Luke Walton na estreia da pré-temporada contra os Phoenix Suns".

A transmissão será em direto na Sport TV 1, na quinta-feira, dia 21, às 3H00, horas de Lisboa.

A oferta da Sport TV estará em vigor até às 23H59 do dia 24 de outubro e "o vencedor com a frase mais criativa irá ser premiado com uma camisola do Neemias Queta do Sacramento Kings".