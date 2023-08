Negócio da Brisa para compra e venda de carros usados chega a Lisboa

VerifiCar, do grupo Brisa, chega a Lisboa. © DR

A VerifiCar, do grupo Brisa, que avalia o estado de carros usados para compra e venda entre particulares, vai chegar a Lisboa, abrindo a sua segunda loja no Centro Comercial Colombo, depois de se ter estreado em Matosinhos, de acordo com uma nota enviada esta quinta-feira à imprensa.

Paulo Durão, responsável pela implementação do projeto VerifiCar, explica, no mesmo comunicado, que o objetivo "é ajudar a compra e venda de carros usados entre particulares, segmento que representa mais de 50% das vendas totais de automóveis no nosso País". "Temos um parque automóvel envelhecido, com uma idade média superior a 13 anos e é difícil avaliar o verdadeiro estado destas viaturas. A VerifiCar vem ajudar a neutralizar esta assimetria de informação e a credibilizar o processo de compra e venda de viaturas usadas entre particulares", acrescenta.

Na VerifiCar, "técnicos especializados realizam uma verificação com recurso a equipamentos de teste e diagnóstico e elaboram um relatório detalhado, para ser partilhado entre vendedor e comprador, sobre o estado de conservação e funcionamento de todos os sistemas da viatura, incluindo motor, sistemas de direção, suspensão, transmissão, travagem e elétrico e ainda sistema de rodagem, equipamentos e carroçaria", detalha o grupo Brisa.

O serviço básico custa 96 euros. Existe ainda uma solução mais sofisticada, a VerifiCar Pro, que, por 150 euros, promove a comercialização do automóvel com recurso a um estúdio profissional para realizar vídeos e fotos, que depois serão colocadas nos canais online de venda de veículos usados.

A empresa prevê ter seis lojas espalhadas por todo o país até ao final de 2026, segundo o mesmo comunicado.