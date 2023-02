Negócio do Harpoon.jobs cresceu 80% em 2022

Mathieu Douziech, fundador do Harpoon.jobs e Maria Falcão, coCEO da plataforma © DR

A Harpoon.Jobs - empresa do setor de Recursos Humanos - conseguiu, em 2022, um crescimento de negócio superior a 80%. O que significa que 2022 foi o ano de maior faturação, desde a sua fundação, em 2016.

Segundo revela a empresa em comunicado, o crescimento é consequência de uma maior atividade dos clientes, mas também pela entrada de novos, que acabaram por representar 40% da faturação.

O Harpoon diz ainda que janeiro deste ano foi, até agora, o seu melhor mês de faturação e que atualmente tem 70 clientes ativos, tanto portugueses como estrangeiros. Sendo a Galp, a Brisa, o Leroy Merlin, o Super Bock Group, a Credibom, a Tekever e a SIBS, alguns dos exemplos.

Como explica a empresa, 20% da faturação do último trimestre de 2022 ficou a dever-se ao seu programa de Liderança, que é dedicado em exclusivo ao cenário pós-pandémico. "Nestes Programas de Liderança, o Harpoon intervém junto das Comissões Executivas capacitando as lideranças das ferramentas necessárias para fazer frente aos desafios do novo contexto social e económico", detalha a empresa.

Por seu turno, a CEO da empresa, Maria Falcão, garante que "as organizações já perceberam que num mundo em constante mudança têm de apostar nas lideranças para construir e motivar as equipas que irão suportar o negócio". A empresa detalha que 50% das funções contratadas em 2022 foram de posições de liderança.

Equipa a crescer

Com o crescimento do negócio, cresce também a equipa Harpoon.Jobs. A empresa anunciou, ainda, a contratação de dois novos colaboradores para posições de liderança: Nuno Feijoca - Head of Recruitment - e Frederico Sassetti - Growth Manager.

Ambos chegam à Harpoon com uma vasta experiência nos seus campos, e têm como missão ajudar a empresa a crescer. Tal como afirma Maria Falcão: "Acredito que o Harpoon se tem destacado sobretudo pela pool de talentos altamente exclusivo e uma tecnologia de matchmaking, aliada a uma forte componente humana.

O objetivo é claro: continuar a crescer". A CEO considera que a empresa "alcançou um ponto de viragem" e que "os 80% de crescimento comprovam que este é o nosso caminho no setor dos recursos humanos, que posso descrever como uma combinação de hard skills, soft skills e fortes valores, com resultados rápidos e um retorno real do investimento".