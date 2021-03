Nem os super nem o online seguram quebra do retalho. Vendas do setor recuam 1,5% para 22,6 mil milhões

Matosinhos, 21/10/2020 - Apresentação do grupo retalhista espanhol Mercadona na "Estratégia 6.25, em reforçar aposta na economia circular com redução de plásticos. (Ivo Pereira / Global Imagens) © Ivo Pereira/Global Imagens

Nem a subida de 8,1% das vendas do retalho alimentar, para 15,6 mil milhões de euros, nem o aumento das compras online, conseguiram suster o impacto da quebra de 17,7%, para pouco mais de 7 mil milhões de euros, do retalho especializado, em alguns casos fechados durante mais de três meses o ano passado. Resultado? Em 2020 o setor do retalho viu recuar 1,5%, para 22,653 mil milhões de euros, as suas vendas, segundo os dados do Barómetro de Vendas da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED).

Se o retalho alimentar apresenta um crescimento de vendas o ano passado, o mesmo não ocorreu com o retalho especializado "fortemente fustigado pelas medidas determinadas pela situação de saúde pública" que tiveram um "impacto tremendo no setor", refere Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da APED, num encontro digital com jornalistas.

O impacto não foi igual em todos os setores. Fruto do teletrabalho e da transformação dos lares em salas de aula o mercado informático foi o segmento que mais cresceu (23,1%), para 671 milhões de euros, seguido dos pequenos eletrodomésticos (+20,2%), para 350 milhões, e grandes eletrodomésticos (+12,9%), para 667 milhões de euros. Globalmente, o segmento de bens de equipamento subiu 10,3%, para 2,7 mil milhões. E o que compraram mais os portugueses? Aspiradores - uma subida de 29,4%, para 76,9 milhões - equipamentos de preparação de alimentos - mais 24,7%, para 45,6 milhões - e muitas máquinas de café, com as longas estadias em casa e o fecho dos cafés a fazer disparar 23,9% vendas deste equipamento, para 41,5 milhões de euros.

Já o segmento de entretenimento e papelaria - onde se inclui os livros - recuaram 8,6% as vendas, para 298 milhões. O segmento dos combustíveis também caiu 29%, para 2,6 mil milhões. Mas a maior descida registada foi no setor do vestuário: 32,5%, para vendas de 1,4 mil milhões.

Comércio online ganha quota

"O online não resolveu o problema deste setor. Sem acesso ou com acesso limitado às lojas houve quebras significativas", alerta Gonçalo Lobo Xavier.

Mas foi no retalho especializado que o ecommerce ganhou maior expressão. "Veio para ficar. Houve um investimento significativo da parte da maioria das insígnias para dar resposta aos consumidores", comenta o diretor-geral da APED:

No caso do retalho especializado a quota das vendas online subiram 6,9 pontos percentuais para 14,9%, enquanto no retalho alimentar tenha subido 0,8 pp, para 3%. Embora no caso dos super Gonçalo Lobo Xavier admita que esse crescimento tenha sido superior do indicado pelo painel do estudo da Kantar.

Se em 2019, os portugueses faziam 85% das suas compras em plataformas internacionais, Gonçalo Lobo Xavier acredita que o ano passado a quota das plataformas nacionais tenha aumentado, dado a aposta das insígnias nas suas plataformas digitais, mesmo no alimentar.

Confinamento empurra compras no alimentar

O setor alimentar cresceu o ano passado apesar de um conjunto de restrições no rácio de pessoas em loja ou de horários, medidas detidas pelo controlo da pandemia: subiu 8%, para 15,6 mil milhões de euros.

Feitas as contas o que compraram os portugueses? Muitos congelados (+17,6%), bazar ligeiro (+16,6%), mercearia (+11,6%), perecíveis (+11,5%), bebidas (+10,9%), laticínios (+5,7%) e higiene e limpeza (+4,2%). E sobretudo mais marcas de distribuição do que de fabricante, com as marcas do super a fechar o ano com uma quota de 35,1%, uma subida de 1,4 pp, o mesmo valor da perda da marca de fabricante, para uma quota de 64,9%.

E onde compraram? O formato supermercado mantém-se como o preferido, com uma quota de 57,7%, mas foi o único a recuar face a 2019, uma descida de 1,4 pp, certamente, resultado das restrições do número de pessoas em loja que afetou mais este tipo de formatos.

Já as cadeias de hard discount subiram 0,6 pp a sua qquota, para 11,2%, seguida dos outros locais - formatos de proximidade - com uma subida de 0,5 pp, para uma quota de 7,5%. Os hiper fecharam o ano com uma quota de 23,6%, uma subida de 0,2 pp.