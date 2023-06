Nem pen drives nem dossiers. Centeno não teve informação sobre a TAP na transição de governos

O Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, durante a audição na Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP na qualidade ex-ministro das Finanças, Assembleia da Repúlica, Lisboa, 05 de junho de 2023. MANUEL ALMEIDA/LUSA © LUSA

Nem pen drives, nem dossiers. Mário Centeno não recebeu por parte da sua antecessora, Maria Luís Albuquerque, nenhuma informação sobre a situação da TAP quando assumiu o cargo de ministro das Finanças, a 26 de novembro de 2015.

"A pasta de transição na dimensão TAP era inexistente, nem pens, nem dossiers. Não houve nenhuma referência à TAP por parte da da ministra das Finanças do XX governo para o ministro das Finanças do XXI governo", revelou esta segunda-feira, 5, Mário Centeno.

O ex-ministro das Finanças, que exerceu funções entre 26 novembro de 2015 e 15 junho de 2020, esclareceu que apenas lhe foi chamada a " atenção para a extrema fragilidade financeira da TAP" e dado conhecimento, numa reunião ocorrida no ministério das Finanças "ainda antes de ser sequer candidato a ministro", que a empresa "corria riscos de não conseguir fazer face às obrigações salariais" logo em novembro de 2015, esclareceu durante a sua audição na Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP (CPI).

"A 26 de novembro não sabia nada. Sabia apenas que a TAP podia não conseguir pagar salários em novembro. A urgência parece que não era suficiente para incluir um ponto na pasta de transição para o governo que se seguia. Talvez houvesse alguma contingência adicional para se poder fazer referência a isso ao ministro do novo governo", adiantou o atual governador do Banco de Portugal.

Centeno admitiu ainda que a TAP não era um "tema central do governo" do partido socialista. "Do ponto de vista estratégico na atuação das áreas económicas do governo não era prioritário para o dia-a-dia do Ministério das Finanças, nem final de 2015 nem ao longo do ano de 2016. Não quer dizer que não fosse relevante, quer dizer apenas que não era o tema central naquilo que era a necessidade estratégica de atuação política do governo", acrescentou.

Para o ex-ministro das Finanças existiam três princípios na atuação do governo "absolutamente cruciais" para o sucesso da TAP. "Qualquer reconfiguração da operação de privatização não podia ter impactos orçamentais importantes - temos de nos relembrar da situação de imensa fragilidade, em 2015, em que o país se encontrava. A segunda era que a reconfiguração não poderia implicar que a TAP integrasse o perímetro das administrações públicas. E, em terceiro, que a TAP seguisse boas praticas internacionais e que o Estado tive supervisão sobre os compromissos estratégicos", enumerou.

