Nespresso já tem ténis feitos de borra de café reciclada

Novos ténis Re:Ground © DR

Chamam-se Re:Ground e são os primeiros ténis feitos a partir de borras de café recicladas. As novas sapatilhas nasceram da pareceria entre a Nespresso e a Zéta (empresa francesa de moda sustentável), que por sua vez trabalhou com duas empresas portuguesas. A Tintex que criou a "pele" dos ténis a partir das borras de café e a Rudis que os produziu. Os Re:Ground são fabricados em Ovar e estão disponíveis em três modelos: Latte, com sola branca, Cappucino, com sola bege, e Ristretto, com sola castanha.

Cada par de ténis contém o equivalente a 12 chávenas de borra de café reciclada. Esta matéria é depois integrada no couro vegan, utilizado na parte superior dos ténis e também nas solas. "Os restantes elementos dos Re:Ground são feitos com 80% de materiais reciclados e sustentáveis, como plásticos do Mediterrâneo, cortiça, borracha e látex", explica a Nespresso em comunicado.

Esta coleção cápsula é uma edição limitada e foi inspirada nos princípios do desperdício zero, indo ao encontro da crescente pesquisa online por marcas sustentáveis, que cresceu mais de 45% (segundo Pesquisas no Google Trends por "Marcas Sustentáveis" 2017 - 2021).

"Os nossos criadores de tecido da fábrica portuguesa Tintex demoraram oito meses a aperfeiçoar uma pele vegan completamente inovadora, feita a partir de borras de café recicladas. Os Re:Ground são o resultado da nossa colaboração com a Nespresso - uns ténis elegantes e com estilo, que celebram o valor do café e as virtudes da circularidade", destaca Laure Babin, CEO da Zèta.

"Estamos seguros que esta coleção cápsula Re:Ground da Zèta será certamente um prazer tanto para os fãs do café como para os fãs de moda", sublinha Guillaume Le Cunff, Nespresso CEO.

A edição limitada dos Re:Ground está à venda por 155 euros a partir desta terça-feira, exclusivamente em zeta-shoes.com, até rutura de stock.