Nespresso lança novo sistema Vertuo que pretende "revolucionar café em casa"

A Nespresso acaba de lançar em Portugal duas máquinas de café que funcionam com o novo sistema Vertuo, que segundo a marca "vem revolucionar o mercado de café em casa". De acordo com a empresa, o novo sistema utiliza a tecnologia Centrifusion (já pantenteada pela Nespresso), "que combina a força centrífuga com a infusão de água e a regulação da temperatura, permitindo retirar mais do seu café, no seu aroma e corpo". Ou seja, em contacto com a água, o café fica saturado e quando a cápsula gira - até sete mil rotações por minuto - a bebida pronta a consumir é "um café encorpado escuro, com um creme rico e generoso".

As novas máquinas têm a capacidade de conseguir ler as cápsulas através de um sistema inteligente e, ao reconhecerem o código de barras das mesmas, percebem qual o café que estão a preparar, ajustando "automaticamente os parâmetros de extração - como tempo de infusão, temperatura, quantidade de água e velocidade de rotação - para níveis precisos selecionados pelos peritos em café para cada blend", explica a Nespresso.

Para Brigitte Felber, country manager da Nespresso, este lançamento significa que os portugueses "grandes amantes desta bebida, possam redescobrir uma experiência de café única e revolucionária, da máxima qualidade".

Para o mercado nacional, a Nespresso trouxe duas máquinas que já têm o novo sistema Vertuo: a Nespresso Vertuo Plus e a Vertuo Next. A acompanhá-las vem uma gama de 33 cápsulas de café, que vão desde o café espresso até um carafe (535 mililitros), que pretende abranger o gosto de todos os consumidores Nespresso.

Sustentabilidade

A preocupação da empresa suíça com a sustentabilidade não é de agora e as novas cápsulas da gama Vertuo - tal como todas as das restantes gamas - são feitas de alumínio "um material infinitamente reciclável, que protege a frescura, a qualidade e o sabor dos cafés", afirma a Nespresso, em comunicado, e adianta que os pequenos invólucros da Vertuo são produzidas "com 85% de alumínio reciclado".

As embalagens das novas máquinas Vertuo Next são feitas em 99,5% de material reciclado (papel reciclado, papel moldado e folha de papel para proteger a máquina de riscos). Revela ainda a Nepresso que estas embalagens estão a ser feitas para todas as máquinas de café da marca, que por sua vez estão equipadas "com um modo de poupança de energia ou uma função de desligar automático."

Declara a marca que mais de 90% do seu café é adquirido através do Programa AAA Sustainable Quality e que "metade é também certificado pela Rainforest Alliance ou Fairtrade". E, de forma a passar conhecimento de práticas agrícolas sustentáveis e melhorar a produtividade e qualidade do café, a Nespresso trabalha com mais de 110 mil agricultores, a nível mundial.