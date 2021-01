Nespresso reforça em 25% entrega de toneladas de arroz ao Banco Alimentar

© Congerdesign/ Pixabay

A Nespresso entregou 125 toneladas de arroz ao Banco Alimentar, uma subida de 25% em relação ao ano passado, no âmbito do Reciclar é Alimentar. Em 11 anos de existência, o programa já entregou 721 toneladas.

Há onze nos que a marca de café em cápsula recicla as borras de café das cápsulas entregues pelos consumidores, as borras são depois inseridas num composto agrícola para terrenos de cultivo de arroz, na Herdade Monte das Figueiras, em Santa Margarida do Sado.

O arroz produzido ali é comprado pela Nespresso e doado ao Banco Alimentar. Em mais de uma década os Bancos Alimentares de Lisboa, Porto e Setúbal já entregaram, com esta doação, cerca de 14,5 milhões de refeições.

O alumínio das cápsulas é integrado em novos objetos, como canetas, máquinas fotográficas, canivetes ou até bicicletas. A reciclagem das cápsulas acontece em Loures, o alumínio segue para Viana do Castelo.

Até 2022 a companhia tem como objetivo atingir a neutralidade de carbono em toda a cadeia de abastecimento e ciclo de vida do produto.