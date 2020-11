"Nesta Black Friday #NãoSejasPato". Campanha pela literacia digital junta Portal da Queixa, OLX e companhia

© DR

Numa altura em que as compras online vão ser a maioria nesta Black Friday, o Portal da Queixa juntou-se ao OLX, MB WAY, Worten, CTT, KuantoKusta e euPago para lançar a campanha #NãoSejasPato. Aumentar a literacia digital dos consumidores, alertar para os perigos da internet, evitar burlas e esquemas fraudulentos, ajudar a população a fazer compras com maior segurança e confiança, são os principais objetivos desta iniciativa que terá a duração de um ano.

O contexto de pandemia acelerou o consumo online e veio quebrar barreiras nos hábitos de compra de milhares de portugueses. Há cada vez mais pessoas a comprar online e a tendência veio para ficar. O Portal da Queixa - enquanto comunidade online de consumidores e marcas -, explica em comunicado que quer "contribuir para o aumento da literacia digital dos consumidores em Portugal, com o propósito de mitigar ao máximo os casos de burla e fraude", fazendo nascer a campanha: #NãoSejasPato.

Com esta iniciativa, que pretende ser "um movimento cívico nacional" procura-se "ajudar os consumidores portugueses a identificarem os perigos online para poderem efetuar as suas compras em maior segurança, sabendo como evitar as burlas e os esquemas enganosos", explica o comunicado.

Para isso foi criada a plataforma lúdica www.naosejaspato.pt, idealizada para atrair a atenção das várias faixas etárias e sociais, com vista a garantir que o conhecimento é adquirido por toda a sociedade de consumo a fim de evitar que caia em esquemas fraudulentos, lesando o seu património. A plataforma disponibiliza um jogo - um quiz formulado pelas marcas que aderiram à campanha -, permitindo aos visitantes que, de uma forma inclusiva e divertida, façam um teste de conhecimento acerca das boas práticas de compras através da internet.

Reconhecendo a importância deste movimento cívico nacional, a campanha conta com a associação das principais marcas representativas dos setores que interagem na jornada de compra do consumidor: OLX, MB WAY, Worten, CTT, Kuanto Kusta e euPago.

Para Pedro Lourenço, CEO do Portal da Queixa, é urgente uma mudança paradigmática da literacia digital em Portugal. Em comunicado o responsável diz: "Não consigo ficar indiferente aos inúmeros relatos diários que recebemos no Portal da Queixa, relativos às experiências negativas por fraude e burla. Infelizmente, assistimos à total inércia por parte dos organismos do estado, a quem foram atribuídas as funções de promover a política de salvaguarda de direitos dos consumidores, relativamente à discriminação de milhares de portugueses que se aventuram, todos os dias, pela internet fora, na tentativa de conseguirem obter os produtos ao melhor preço, cumprindo os condicionalismos que a pandemia tem causado".

Daí que tenham decidido criar "um movimento cívico pela literacia digital dos portugueses em plena crise pandémica". "Mais do que uma intenção, trata-se de uma parceria cívica e social que convida à luta todos os que não ficam indiferentes a estes fenómenos e aos consequentes perigos diários que representam para milhões de consumidores", explica Pedro Lourenço, que diz que esta realidade "só poderá ser invertida com a partilha de conhecimento, assente numa estratégia global".

Durante esta Black Friday, quase 40% dos portugueses admite comprar exclusivamente online e 84% dos consumidores mantém a expectativa de poder aproveitar as campanhas promocionais, revela um estudo da Worten.