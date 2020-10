Nestlé a monitorizar pandemia. "Se for necessário avançaremos com medidas adicionais" de proteção do salário

Marco Settembri - Vice Presidente Executivo da Nestlé

A Nestlé está a monitorizar a evolução da pandemia e, caso necessário, irá avançar com medidas adicionais para proteger os trabalhadores e os seus salários, admitiu Marco Settembri, vice-presidente executivo da Nestlé e CEO da Zona Europa, Médio Oriente e Norte de África (EMENA), ao Dinheiro Vivo. Em março, com a explosão das infeções do covid-19 a enviar milhares de trabalhadores em todo o mundo para casa, a multinacional garantiu durante 12 semanas o salário sem cortes dos colaboradores.

"A medida que tomamos foi uma medida para 12 semanas. Basicamente, era uma garantia de manter o salário, juntamente com uns benefícios adicionais, diferentes de país para país, muitos relacionados com o pessoal dos transportes, alimentação ou pessoas que ficaram em casa e que precisavam de um apoio adicional", afirma Marco Settembri. "Iremos monitorizar a situação nas próximas semanas - muitas medidas governamentais têm sido anunciadas nos últimos dias, semanas - e veremos se será necessário avançar com medidas adicionais nas próximas semanas, o faremos. Diria que, por agora, as medidas que temos neste momento implementadas são mais do que suficientes para apoiar as pessoas e garantir os empregos", diz, numa teleconferência com jornalistas, no mesmo dia em que a companhia anunciada o compromisso de, até 2025, criar 20 mil empregos para os jovens, dos quais 750 em Portugal.

Em Portugal, durante o Estado de Emergência, a multinacional adotou uma série de medidas de apoio financeiro aos seus colaboradores tendo, por exemplo, "garantido o pagamento integral dos salários de todos os colaboradores impossibilitados de exercer as suas funções por um período mínimo de 12 semanas", mas também garantido que os trabalhadores "com filhos até aos 12 anos que tiveram e tenham de prestar apoio aos mesmos, têm o seu vencimento base líquido mensal garantido, assumindo a Nestlé a compensação adicional sobre os montantes pagos pela Segurança Social." Uma medida global que abrangeu todos os colaboradores da multinacional.

Em maio, no mercado nacional, a Nestlé atribuiu um prémio extraordinário de 20% sobre o salário base aos colaboradores das duas fábricas e do centro de distribuição, "cuja presença física em permanência nas instalações é essencial para garantirmos a continuidade das operações", uma medida que abrange 643 trabalhadores de um total de 800 colaboradores ligados a estas áreas de negócio. No país, a companhia emprega cerca de 2300 pessoas, tendo sido forçada a reorganizar a unidade de Avanca, dado o impacto do cerco sanitário em Ovar.

"No início da pandemia, em março, abril, tomamos a decisão de tomar uma medida para dar segurança às pessoas. Independentemente de onde está, do que faça, no escritório ou fábrica, não se preocupem, que nos próximos três meses, 12 semanas, garantimos o vosso salário. Vimos uma série de outras companhias que, imediatamente depois, decidiram despedir pessoas ou obter dinheiro do Governo para ter as pessoas em casa (lay-off)", comenta Marco Settembri.

"Mercado a mercado, país a país, temos de ver como a situação está a evoluir. Temos estas três vagas, a primeira é a pandemia, a segunda em cima da pandemia é a recessão e a seguir, a terceira, a que chamo a parte verde, do futuro em que todos queremos estar. Estamos realmente a impulsionar a recuperação verde, com a União Europeia. Queremos uma recuperação, mas queremos uma recuperação verde", continua.

"Neste momento, não estamos a tomar nenhuma medida, por isso, não temos de dar garantidas adicionais às nossas pessoas, porque as pessoas já têm a segurança que precisamos delas, pois estamos na situação oposta", refere.

"A responsabilidade de uma empresa como a nossa é garantir que os alimentos e bebidas que as pessoas precisam para continuar a sua vida nos próximos meses é fornecida. Para fazer isso, precisamos de proteger os nossos ativos, as fábricas, os trabalhadores, a cadeia de abastecimento da pandemia. Precisamos que os nossos trabalhadores continuem a ir para as fábricas num ambiente seguro. Essa é a nossa primeira responsabilidade. Manter os nossos ativos e pessoas seguros, que continuemos a trabalhar, para que continuem a receber os seus salários, o seu dinheiro, continuar a abastecer com alimentos e bebidas é a principal prioridade da Nestlé neste momento tão difícil", reforça.