Nestlé abre inscrições para estágios de verão

Sede da Nestlé na Suíça (Imagem de arquivo) © Fabrice COFFRINI / AFP

Estão a decorrer, até dia 30, as candidaturas para os estágio de verão na Nestlé. A empresa vai receber cerca de 30 estudantes universitários no âmbito do seu Nestlé Summer Internship, que terão a sua primeira experiência no mundo empresarial, em julho e agosto deste ano.

Este programa destina-se a alunos de licenciatura ou mestrado, entre os 18 e 23 anos, que procurem uma aproximação às áreas de e marketing, recursos humanos, finanças, serviços jurídicos, supply chain, procurement, comunicação, vendas, gestão da informação e inovação.

"Procuramos jovens que contagiem com a sua motivação e entusiasmo, que tenham muita vontade de aprender, e que estejam disponíveis para aplicar e explorar todos os seus talentos na Nestlé. Queremos contribuir para que estes jovens tenham oportunidade de desenvolver o seu potencial e iniciarem as suas carreiras profissionais.", afirma Maria do Rosário Vilhena, diretora Ibérica de Recursos Humanos da Nestlé.

Antes destes estágios, a empresa realizou quatro open days, onde recebeu cerca de 100 estudantes do ISEG, ISCTE, NOVA SBE e Católica Lisbon. Estes alunos tiveram a oportunidade de conhecer a empresa e saber mais sobre tópicos fundamentais para a companhia, como a Diversidade e Inclusão, Sustentabilidade, Way of Working, entre outros.

Ao todo, e desde 2014 e no âmbito do Nestlé Summer Internship, a empresa já recebeu mais de 200 estagiários, que tiveram a oportunidade de adquirir a primeira experiência profissional no verão e de dar arranque às suas carreiras, explica a companhia em comunicado.

