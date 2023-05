Nestlé Business Services abre centro em Braga

© DR

A Nestlé Business Services (NBS) - que presta serviços a todas as empresas do universo Nestlé - está a preparar a sua expansão em Portugal. Depois de há seis ter o centro a funcionar em Lisboa, a marca vai agora rumar até Braga, onde quer atrair talentos do norte do pais.

Como diz a Nestlé, em comunicado, a NBS tem um plano de expansão a decorrer, devido aos novos serviços que agora presta nas áreas de Marketing Digital, Contacto com Clientes e Consumidores e o reforço das capacidades de gestão dos projetos do grupo.

De acordo com a empresa, as operações do novo espaço que se situa no centro de Braga, devem iniciar-se a meio do próximo mês e já estão abertas vagas para várias áreas.

"A NBS Lisbon tem estado focada em atividades de valor agregado na conexão com os consumidores e clientes do Grupo Nestlé, e aportando novas soluções digitais para a gestão de negócio. Seguindo o nosso plano de expansão, selecionámos a cidade de Braga para receber novos talentos. A decisão foi tomada cuidadosamente, considerando o potencial económico de Braga, qualidade de vida, boas universidades e pool de talentos para continuar a alimentar as capacidades da nossa equipa.", afirma Ana Cambra, Head da NBS Lisbon.

A Nestlé detalha, ainda, que a NBS está a adaptar-se às novas formas de trabalho e tem atualmente colaboradores em regime 100% remoto e outros em sistema híbrido no Campus, em Linda-a-Velha, e, em breve, em Braga.