Nestlé com 565 milhões de receitas investe 71 milhões em Portugal

Paolo Fagnoni - DG Nestlé Portugal

A Nestlé Portugal fechou o ano passado com 565 milhões de euros de receitas, uma subida de 30 milhões em relação ao ano anterior e 80 milhões em relação aos últimos três anos. Em ano de pandemia, a companhia dona da Cerelac ou da Buondi investiu 71 milhões de euros em Portugal.

"São resultados excecionais, os melhores resultados de sempre da Nestlé", diz Paolo Fagnoni, diretor-geral da Nestlé Portugal, num encontro digital com jornalistas para a apresentação de contas da companhia no mercado nacional o ano passado. "Não são apenas resultados económicos, mas sim também de uma forma de trabalhar, de conceber a organização", diz. Desempenho a que o responsável aponta ao "crescimento contínuo de confiança nas nossas marcas, na nossa forma de agir".

Dos mais de 70 milhões investidos, 16,5 milhões foram canalizados para as operações e 55,6 milhões no marketing das marcas da companhia. Mais de metade foi investido em media (52%), transformando a empresa no maior anunciante na indústria de alimentos e bebidas. No último trimestre do ano e comparativamente com o período homólogo, investimos acima do mercado: +49% versus 34%.

A companhia cresceu ao longo do ano, acima do mercado em valor (+19,7% vs. +12,6%) alcançando uma quota total de 35% quota de mercado nas categorias onde atua. "Reforçámos assim a liderança em todas categorias do Café - com cápsulas, solúvel e torrado -, em cereais para toda a família, em bebidas de cereais, em bebidas achocolatadas, em nutrição infantil, em petcare e em cereais de pequeno-almoço e barras de cereais", destacam em nota de imprensa.

Globalmente a multinacional aumentou a produções nas duas fábricas portuguesas - de café, no Porto, e de cereais, em Avanca - em mais de 12% nos últimos três anos. Produção que em parte seguiu para exportação, gerando um total de 95,8 milhões de euros.

O ano passado a companhia comprou em Portugal 60% das suas necessidades com um investimento total de 124 milhões de euros, tendo com essa política de compra local, conseguiu, em dez anos, reduzir em 53% as emissões de CO2 no transporte por tonelada de produto.