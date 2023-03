Sede da Nestlé na Suíça (Imagem de arquivo) © Fabrice COFFRINI / AFP

Em ano de celebração do centésimo aniversário em Portugal, a Nestlé tem motivos para comemorar. No ano passado a empresa atingiu os 677 milhões de euros de volume de negócios, o que representa um crescimento de 8,3% em relação a 2021. Ou seja, mais 52 milhões de euros.

No volume total estão incluídas as exportações, que conseguiram 125 milhões de euros, que a empresa faz a partir das duas fábricas portuguesas e que representam cerca de 60% da produção no nosso país.

