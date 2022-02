Nestlé compra Pronokal por 100 milhões de euros

Sede da Nestlé na Suíça (Imagem de arquivo) © Fabrice COFFRINI / AFP

O grupo suíço Nestlé comprou o Pronokal Group, uma empresa espanhola especialista em tratamentos de perda de peso, por um valor que rondará os 100 milhões de euros, noticiou esta segunda-feira a imprensa espanhola.

Com esta aquisição a Nestlé pretende complementar a sua oferta de produtos nutricionais, uma vez que a Pronokal tem uma extensa gama de produtos alimentares e suplementos dedicados ao controlo e perda de peso. Esta empresa espanhola, que está presente em mais de 15 países, garante ter mais de 600 mil clientes empenhados em alcançar o peso desejado.

A compra foi levada a cabo pela Nestlé Health Science, a unidade de negócio da Nestlé dedicada à área de ciências da nutrição e que se compromete a redefinir a gestão da saúde. O seu diretor-executivo, Greg Behar, afirmou em comunicado, citado pela agência EFE, que esta aquisição "acrescenta uma nova dimensão" ao portefólio de produtos dedicados ao controlo de peso e que estes vão permitir "ajudar mais pessoas a levar uma vida mais saudável".

Por sua vez, o diretor-executivo do Grupo Pronokal, Andreu Puig, afirmou: "Com o sistema cientificamente provado do Pronokal, e a experiência da Nestlé Health Science, vamos manter o nosso forte crescimento, e o Pronokal chegará a mais pessoas em todo o mundo". Está previsto que a aquisição esteja concluída no primeiro trimestre.