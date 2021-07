Nestlé, Delta e Olá são as marcas com maior relevância e reputação até junho

A Nestlé alcançou o melhor índice de reputação e relação emocional com 86,2 pontos (Imagem de arquivo) © Sebastien Bozon / AFP

A Nestlé é a marca escolhida pelos portugueses com melhor índice de reputação e relação emocional, segundo a consultora OnStrategy. Logo de seguida, para completar o top3 no primeiro semestre de 2021, estão a Delta e a Olá.

A Nestlé, de resto, já no ano passado tinha liderado o ranking anual do estudo de Relevância e de Reputação Emocional. No primeiro semestre do ano, os resultados consolidaram-se. "Numa escala de 100 pontos, este estudo destaca as três marcas com melhor avaliação: a Nestlé com o melhor índice de reputação e relação emocional com 86,2 pontos, logo seguida pelas marcas Delta e Olá com 85,8 pontos e 84,1 pontos respetivamente", pode ler-se numa nota enviada à comunicação social.

Os resultados, como explica a consultora, são obtidos de forma contínua ao longo do ano junto de mais de 50 mil portugueses, que avaliam atributos das marcas associados à notoriedade, admiração, relevância, confiança, preferência e recomendação. Esta avaliação é feita online junto de 40 mil cidadãos e presencialmente ou por telefone junto dos restantes 10 mil.

Setorialmente, são avaliadas mais de 40 indústrias. E nos resultados que destacam as empresas registam-se algumas alterações neste primeiro semestre face ao conjunto dos 12 meses do ano passado. O BPI, na banca por exemplo, destronou o Santander no índice de reputação e relação emocional, neste período de tempo. O crédito ao consumo foi outro dos setores com mudanças, liderando neste semestre a Cetelem, acima da Cofidis que se tinha destacado no ano passado. Mas há mais exemplos, o Lidl destacou-se nos primeiros seis meses deste ano no retalho alimentar, deixando mais abaixo o Continente, que havia sido o líder de 2020. O mesmo acontece no retalho de desporto, onde a Decathlon superou a Sport Zone, antigo líder.

Já no setor da energia, por exemplo, a EDP mantém-se no topo do ranking. E com igual prestação, está por exemplo o Ikea no retalho para o lar, ou a Zara no retalho têxtil.

Pedro Tavares, partner e CEO da OnStrategy, explica que "ao analisarmos os resultados deste índice em conformidade com as normas ISO20671 e ISO10668 que consolida os atributos de admiração, relevância, confiança, preferência e recomendação das marcas junto dos cidadãos em Portugal verificamos que o primeiro semestre de 2021 registou uma quebra generalizada do mesmo, em que a principal justificação parece estar associada a uma diminuição da qualidade e eficiência dos touchpoints de comunicação; a pandemia veio alterar a forma como os cidadãos consomem a comunicação das marcas e a importância que atribuem aos diferentes veículos de comunicação, e neste contexto não é válido fazer mais do mesmo".

Abaixo está a lista das marcas, setorialmente, que registam o melhor índice de reputação e relação emocional no primeiro semestre deste ano, sendo que em muitos casos, onde se assinalam alterações face aos 12 meses de 2020, é mencionada a empresa que antes liderava o setor:

- Banca: BPI (65,1pts). Tinha sido o Santander em 2020

- Sistemas de Pagamento: MULTIBANCO (74,1pts)

- Seguros: FIDELIDADE (64,9pts).

- Crédito ao Consumo: CETELEM (54,3pts). Tinha sido a Cofidis em 2020

- Energia: EDP (74,6pts)

- Tecnologia: MICROSOFT (80,8pts). Tinha sido a Google em 2020

- Eletrónica de Consumo: SAMSUNG (75,3pts)

- Telecomunicações: MEO (75,2pts)

- Media: RFM (73,8)

- Multimedia Online: YOUTUBE (74,3pts)

- Retalho Alimentar: LIDL (78,4pts). Tinha sido o Continente em 2020

- Retalho Tecnologia: WORTEN (76,7pts)

- Retalho Online: AMAZON (77,5pts)

- Retalho Lar: IKEA (76,8pts)

- Retalho Bricolage e Acessórios: LEROY MERLIN (76,0pts)

- Retalho Desporto: DECATHLON (71,9pts). Tinha sido a Sport Zone em 2020

- Retalho Têxtil: ZARA (70,2pts)

- Retalho Restauração: MC DONALDS (73,5pts)

- Retalho Saúde e Bem Estar: WELLS (69,6pts)

- Retalho Centros Comerciais e Outlets: COLOMBO (74,9pts)

- Alimentação: NESTLÉ (86,2pts)

- Bebidas Não Alcoólicas: LUSO (77,6pts)

- Bebidas Alcoólicas: SUPERBOCK (74,9pts)

- Alimentação Animal: FRISKIES (71,6pts). Tinha sido a Royal Canin

- Higiene Pessoal: L"OREAL (78,5pts)

- Higiene do Lar: FAIRY (72,4pts). Na higiene do lar tinha sido a L'Oreal em 2020

- Saúde e Bem Estar: FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD (78,1pts)

- Farmacêuticas: PFIZER com melhor índice (71,9pts)

- Hotelaria e Lazer: POUSADAS DE PORTUGAL (73,2pts)

- Agências de Viagens: VIAGENS ABREU (72,1pts). O Pestana liderou em 2020 a categoria Viagens e Lazer

- Linhas Aéreas: EMIRATES (71,7pts)

- Mobilidade: VIA VERDE (73,2pts)

- Automóveis: MERCEDES (74,0pts)

- Desporto: FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL (74,2pts). Tinha sido a Seleção Nacional de Futebol em 2020

- Brinquedos e Entretenimento: DISNEY (76,5pts). Tinha sido a Lego em 2020

- Jogos de Apostas: JOGOS SANTA CASA (71,6pts)

- Produtos Industriais: VISTA ALEGRE (75,4pts)

- Serviços Profissionais: CTT (71,6pts). Tinha sido o ACP em 2020

- Construção e Engenharia: MOTA ENGIL (55,7pts). Tinha sido a Cimpor em 2020

- Real State: REMAX (70,2pts)

- Acessórios de Moda: SWATCH (70,1pts)

- Luxo: OMEGA (75,8pts). Tinha sido a Rolex em 2020

- Educação e Universidades: NOVA SBE (80,5pts)

- Auditoria, Consultoria e Serviços Jurídicos (target empresarial): DELOITTE (77,6pts)