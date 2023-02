Nestlé faz 100 anos em Portugal e dá mil euros a 100 famílias

Sede da Nestlé na Suíça (Imagem de arquivo) © Fabrice COFFRINI / AFP

"Viver é uma arte. A Nestlé faz parte". Este é o ponto de partida para a comemoração dos 100 anos da Nestlé em Portugal. A empresa centenária quer celebrar o seu aniversário com os portugueses e como tal, lançou uma campanha a nível nacional, onde vai dar mil euros a 100 famílias.

Para participar no concurso, os consumidores têm de adquirir produtos Nestlé (exceto os produtos excluídos no concurso, e que estão identificados no regulamento) no valor mínimo de 10 euros. A partir daqui podem habilitar-se a participar num sorteio e a ganhar 1000 euros. Até 7 de agosto serão sorteados 100 mil euros.

Como explica a empresa em comunicado, "para se habilitarem a ganhar este valor, os consumidores devem digitalizar a fatura ou talão de compra, registar-se ou fazer o login na "plataforma Saboreia a Vida" e carregar aí a sua fatura, ficando assim habilitados a um sorteio".

A Nestlé quer fazer parte da vida dos portugueses e a campanha "Viver é uma arte. A Nestlé faz parte.", dá o mote. Desde a gestação até à idade mais madura, e empresa "pretende transmitir que a arte de viver não consiste apenas em aproveitar cada momento como se fosse único, consiste também desfrutar de um dia a dia sempre saudável e em preparar o futuro".

João Castanheira, diretor de Vendas da Nestlé Portugal, considera que "esta campanha é a forma de a Nestlé premiar a preferência dos consumidores pelos produtos que desenvolve em Portugal, adaptados aos seus gostos, necessidades nutricionais e de conveniência. A Nestlé Portugal foi construída ao longo de 10 décadas, acompanhando muitas gerações de famílias e é a estas que queremos agradecer a confiança em nós depositada e o desejo de que continuem a contar connosco por muitas mais décadas".