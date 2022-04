Nestlé Portugal já paga mais sete milhões em energia com escalada dos preços

Paolo Fagnoni, diretor da Nestlé Portugal © DR

Mónica Costa 06 Abril, 2022 • 18:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A situação da guerra na Ucrânia e o consequente aumento de preços dos produtos alimentares é uma situação que preocupa os responsáveis da Nestlé Portugal. No entanto, e conforme afirmou Paolo Fagnoni, não é só a guerra. "A guerra segue-se à pandemia e formou-se a tempestade perfeita", comenta. Mas para já o maior impacto que a empresa notou foi no aumento do custos com a energia, uma vez que a guerra ainda não causou um impacto direto na importação de cereais. "Desde o início do ano tivemos um aumento de seis ou sete milhões em energia, que vai da eletricidade ao gás natural", comentou o diretor-geral da Nestlé Portugal.

Para evitar o escalar das faturas de energia - e também para que o consumidor não venha a ter de pagar ainda mais -, Fagnoni explicou que a empresa está a tentar poupar em todos os setores onde isso é possível, encontrando-se mesmo a identificar sinergias para conseguir poupar.

Quanto à importação de cereais, Paolo Fagnoni explicou que a Nestlé não compra estes produtos diretamente das zonas afetadas (Ucrânia e Rússia). "Compramos os nossos cereais em Portugal, Espanha e um pouco em França", explicou, ressalvando, no entanto, que com a procura a aumentar vai existir "mais pressão noutros produtores".

Para além da escassez de cereais, o responsável relembrou que o óleo de girassol também irá faltar, já que é produzido na Ucrânia. Perante as novas circunstâncias a Nestlé está adaptar as receitas dos seus produtos que tenham como ingrediente o óleo de girassol. O responsável da empresa em Portugal acredita será uma transformação global, já "que muitas empresas terão de se adaptar". Com esta adaptação, a Nestlé retirou do mercado algumas referências, embora, como Paolo Fagnoni fez questão de frisar, não houve descontinuação de produtos no mercado.

"Agora não se pode cultivar na Ucrânia e no futuro não se vai poder colher", ressalvou, frisando que todos os cereais estão a subir de preço. Para evitar que o consumidor final seja novamente prejudicado - o café e alguns produtos de alimentação infantil e animal já sofreram aumentos - a empresa está a fazer os possíveis para poupar internamente. "Estamos a monitorizar a situação", refere. E apesar de não afastar de vez a hipótese de o consumidor pagar mais pelos produtos, Fagnoni também afirma que é "impossível aumentar os preços indefinidamente".

De referir que o aumento médio que a Nestlé já levou a cabo ronda os 7% e os 8%, mas a empresa viu os custos aumentarem cerca de 15%, garantiu a diretora financeira da Nestlé Portugal, Carla Parreira.

Questionado sobre a manutenção da Nestlé na Rússia, Paolo Fagnoni explicou que o grupo continua a entregar produtos de alimentação basilar e "que está a honrar os compromissos" com os cerca de sete mil empregados que ali trabalham. Assim como, frisa, permanece na Ucrânia, também a entregar produtos alimentares e a apoiar os seus cerca de seis mil funcionários.

Apesar de terem registado algumas reações negativas em Portugal, devido a esta decisão, Fagnoni garantiu que não existe "impacto na fidelidade dos consumidores" da Nestlé.

Contributo social

Para Paolo Fagnoni o crescimento da Nestlé Portugal é muito importante, mas não faz sentido sem a criação de valor social. "É fundamental para a Nestlé, é um compromisso do grupo, que se consiga a neutralidade carbónica", frisou. E explicou que 95% das embalagens da Nestlé estão já preparadas para serem recicladas, em contraponto com os 90% do ano passado.

Na área da agricultura, a Nestlé está a trabalhar com 68 produtores de cereais, no Alentejo, no âmbito do fomento de práticas agrícolas regenerativas. Com este projeto a empresa pretende que os agricultores aprendam a trabalhar os solos de uma forma mais sustentável, para melhorar a biodiversidade e "tratar bem a água".

Ainda este ano a Nestlé pretende continuar a transformar a sua frota automóvel. A empresa pretende chegar ao final da 2022 com 118 veículos elétricos e, em 2025, alcançar 455 viaturas eletrificadas.