Nestlé Portugal. Metade dos trabalhadores são mulheres. 33% com cargos na gestão de topo

Fábrica da Nestlé © Sebastien Bozon / AFP

A Nestlé Portugal atingiu em 2020 a paridade de género, sendo metade dos seus 2319 colaboradores mulheres, com 51% dos cargos de chefia intermédia a serem ocupados por mulheres e 33% ao nível de gestão de topo.

"Oferecer um local de trabalho que gera oportunidades iguais para todos e no qual as pessoas sejam tratadas com dignidade e respeito é um dos principais objetivos inscritos nos Princípios Corporativos Empresariais da Nestlé. Ter um ambiente inclusivo fortalece-nos e promove todos os dias o nosso propósito e os nossos valores enraizados no respeito", defende Maria do Rosário Vilhena, Diretora de Recursos Humanos da Nestlé Portugal, citada em nota de imprensa.

A Nestlé em Portugal é signatária do Acordo de Adesão ao Fórum de Empresas para a Igualdade de Género, promovido pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e é membro-fundador do Fórum iGen - Fórum de Organizações para a Igualdade - que incorpora os princípios da igualdade entre mulheres e homens no trabalho e no emprego. Em 2020 assinou a Carta Portuguesa para a Diversidade, uma iniciativa da Comissão Europeia e da Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão que descreve medidas concretas para promoção da diversidade e igualdade de oportunidades no trabalho.