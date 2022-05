Nestlé vai contratar 120 colaboradores para centro de serviços partilhados

Centro de serviços partilhados comemora cinco anos © Fabrice COFFRINI / AFP

O centro de serviços partilhados da Nestlé (Nestlé Business Services Lisbon, ou NBS Lisbon) - que presta serviço às empresas do grupo a nível global - prevê contratar até ao final deste ano mais 120 pessoas, o que significa um aumento do número de colaboradores em cerca de 25%.

Segundo a empresa revela em comunicado, a NBS Lisbon cresceu e é reconhecida "pela qualidade do serviço e a contínua inovação dos serviços de Marketing", e estas novas contratações terão como objetivo alargar a sua área de atuação. A insígnia quer agora focar-se também em "CRM Services, Content Services e Digital Marketing Hub, trazendo novos serviços como Website Services, SEO Services, Direct to Consumer, entre outros, para Portugal", refere a Nestlé Portugal.

Atualmente no centro de serviços partilhados de Lisboa trabalham cerca de 400 pessoas de 32 nacionalidades. Destes, mais de metade tem menos de 35 anos. Estes colaboradores prestam serviço nas áreas de Order to Cash, Source to Pay e Digital Marketing.

No centro - que iniciou atividade em 2017 com três colaboradores - falam-se 11 línguas, sendo que o idioma oficial é o inglês.

"Nestes cinco anos, a NBS Lisbon tem investido numa estratégia de valorização e projeção de um centro de excelência localizado em Portugal, que pretende agora reforçar de forma a elevar o seu reconhecimento e atratividade enquanto empresa que é a opção certa para quem procura um espaço atrativo para trabalhar e para se desenvolver profissionalmente, tendo em vista a possibilidade de uma carreira internacional", afirma Ana Cambra, head of NBS Lisbon.

A Nestlé criou, em todo o mundo, sete centros de serviços partilhados para alavancar a tecnologia e para fornecer os serviços mais eficientes aos mercados. "A Nestlé Business Services Lisbon (NBS Lisbon) foi criada neste contexto de digitalização da empresa e está agora a celebrar 5 anos", declara a empresa.