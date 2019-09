A Nestlé Portugal e a MPEP – subsidiária portuguesa da sociedade imobiliária espanhola Merlin Properties SOCIMI -, concretizaram ontem uma operação de venda e arrendamento por 12 anos do seu edifício sede em Linda-a-Velha, no concelho de Oeiras. O negócio foi fechado por 12,5 milhões de euros.

O edifício, inaugurado em 199 e projetado inicialmente para 450 pessoas, vai sofrer obras de remodelação para acomodar confortavelmente mil trabalhadores. Nos últimos três anos, informa a empresa em comunicado, a multinacional registou um grande crescimento em Portugal, nomeadamente com a entrada em funcionamento de dois centros de serviços partilhados (Nestlé Business Services Lisbon e Nespresso Global Supply Chain Hub).

As obras arrancam em outubro e deverão e deverão terminar no início de 2021.

“O novo layout – em linha com o propósito Nestlé de melhorar a qualidade de vida e contribuir para um futuro mais saudável – irá assegurar um ambiente de trabalho mais eficiente e mais ágil, potenciando as novas formas de trabalho flexível que a Nestlé está a implementar em Portugal. O Nestlé Campus será inclusivo, respeitando a diversidade geracional e cultural, bem como as diversas nacionalidades que compõem a população da Nestlé”, lê-se no comunicado.