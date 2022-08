Netflix. Acabaram-se os downloads das séries no plano mais barato

© Olivier DOULIERY / AFP

A Netflix vai proibir os utilizadores com o plano mais barato de fazerem download de séries e filmes para serem vistos depois em modo offline, ou seja, sem ligação à Internet. Este plano, que inclui anúncios publicitários e que entra que em vigor no próximo ano, tem um custo de 7,99 euros por mês, avança a Bloomberg.

Quem descobriu as limitações do novo serviço foi o programador Steve Moser na aplicação da Netflix no iPhone (sistema iOS). O informático avançou que descarregar séries e filmes vai ser possível para "todos os planos, exceto para [os pacotes com] anúncios".

Mas há mais. O código revela que o plano mais barato não permite aceder a todos os filmes e séries e os utilizadores não podem saltar os anúncios, isto é, não terão botões, como reproduzir ou parar, disponíveis no ecrã, enquanto decorre o anúncio, segundo o mesmo jornal económico.

Já quem tem os outros planos da Netflix vai poder continuar a descarregar conteúdos para depois ver em modo offline

Até agora, a Netflix não comentou sobre as descobertas reveladas pela Bloomberg.