Netflix falha objetivo de subscritores no primeiro trimestre

A plataforma de 'streaming' Netflix encerrou o primeiro trimestre de 2021 com quase 208 milhões de subscritores em todo o mundo, mais 14%, mas ficou abaixo da previsão feita de 210 milhões de subscritores.

Apesar do incremento relativamente ao número de utilizadores que subscreveram este serviço de 'streaming', a Netflix perdeu cerca de 10% em bolsa porque ficou a dois milhões de subscritores da promessa feita para o primeiro trimestre deste ano.

Contudo, as receitas da Netflix aumentaram 24%, para mais de sete mil milhões de dólares (mais de cinco mil milhões de euros) e o lucro líquido foi de 1,7 mil milhões de dólares (mais de 1,4 mil milhões de euros), acima das expectativas.

Mas o aumento das receitas e do lucro não incentivaram os investidores, já que a Netflix está a perder terreno para outros serviços, como, por exemplo a Disney+.

A gigante tecnológica justificou, em comunicado citado pela France-Presse (AFP), o número de subscritores que ficou aquém do esperado com a redução da oferta de conteúdos exclusivos, fundamentada com os atrasos nas produções provocados pela pandemia.

Durante o trimestre atual, a plataforma espera mais um milhão de subscritores, muito abaixo dos dez milhões do período homólogo de 2019.

Um impulso é esperado durante a partir do verão com o regresso de séries populares como, por exemplo, "Sex Education" ("Educação Sexual") e a última temporada de La Casa de Papel.

O que parecia ser quase um monopólio da Netflix no mercado do 'streaming' é cada vez mais disputado por outros serviços, como, por exemplo, a Disney+, a HBO Max ou a Amazon Prime Video.