Netflix: Número de novos utilizadores cai para metade nos Estados Unidos

A Netflix continua a crescer em todo o mundo, à exceção dos seus principais mercados: Estados Unidos e Canadá. O ritmo de crescimento de novos subscritores nestes dois países abrandou, descendo para metade nos primeiros nove meses do ano.

O serviço de streaming ganhou 2,36 milhões de novos utilizadores nos Estados Unidos entre janeiro e setembro de 2019. No período homólogo do ano anterior, o número fixou-se nos 4,59 milhões, de acordo com os dados remetidos à Comissão da Bolsa de Valores dos Estados Unidos (SEC, na sua sigla em inglês), noticia o Cinco Días.

Por outro lado, dispararam os novos subscritores na Europa, Médio Oriente e África (EMEA), de 7,83 milhões em 2018 para os 9,54 milhões este ano, até setembro. A Europa é o principal mercado desta região, porém a empresa não desagrega os dados do Velho Continente.

O serviço de streaming contava, em setembro, com 67,1 milhões de contas ativas nos Estados Unidos e Canadá, 19,8 milhões mais do que na região EMEA (47.3 milhões). Na América Latina tem 29,3 milhões de utilizadores e na Ásia 14,4 milhões.